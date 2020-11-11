68-летнего Ладанова обвинили в фиктивной регистрации иностранных граждан у себя дома. Пенсионера оштрафовали на 100 тысяч рублей. 10 ноября седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор 68-летнему жителю поселка Велва-База. Дело прекращено по малозначительности и в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Также суд признал право на реабилитацию.

Услышав решение кассационного суда, Леонид Ладанов расчувствовался: «Я не ожидал уже. Как я? Да на седьмом небе! Спасибо всем, кто меня поддерживал». Ладанов — бывший участковый милиции и поэтому очень переживал, что его признали виновным в уголовном преступлении. «Я уже пожилой человек. Неужели на тот свет с клеймом уйду?».