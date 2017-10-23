Одновременно собеседник "Интерфакса" указал, что срок запуска последней на этот год ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационным спутником "Благовест" также может быть отложен с конца декабря на конец января - начало февраля.
"Окончательное решение еще не принято", - добавил он.
На Байконуре 12 октября неудачей завершилась попытка отправить к Международной космической станции транспортный корабль "Прогресс МС-08" по двухвитковой схеме за три часа 20 минут.
Вместо этого космический "грузовик" был отправлен 14 октября по традиционной двухсуточной схеме.
Повторная попытка двухвитковой схемы сближения может быть предпринята в феврале 2018 года, сообщил "Интерфакс".
Прокуратура решила не проверять "Матильду" после обращения Поклонской
Генпрокуратура России рассмотрела видеообращение...
Неизвестный ворвался в редакцию и ранил ножом замредактора "Эхо Москвы" (79)
Неизвестный ворвался в редакцию российской...
Отложен запуск ряда российских космических ракет (4)
По информации "Интерфакса", перенесен четвертый запуск...
Познер об участии Собчак в президентской гонке: На безрыбье и рак рыба (2)
Известный российский телеведущий Владимир Познер...
Навальный вышел из-под ареста и провел митинг в Астрахани
В воскресенье основатель Фонда по борьбе с коррупцией...
TOP новостей
В выходные Литва переходит на зимнее время (13)
В конце этой недели, в воскресенье, Литва перейдет на...
Рост цен набирает обороты: что еще подорожает в Литве (104)
По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat,...
Неизвестный ворвался в редакцию и ранил ножом замредактора "Эхо Москвы" (79)
Неизвестный ворвался в редакцию российской...
На этой неделе в Литве прогнозируют низкую температуру и мокрый снег (3)
На этой неделе погода в Литве будет быстро меняться....
Неприятность на заправке: за большое количество товаров не смогли заплатить банковской картой (6)
Группа иностранцев на заправке Circle K столкнулась с...