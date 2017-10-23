Одновременно собеседник "Интерфакса" указал, что срок запуска последней на этот год ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационным спутником "Благовест" также может быть отложен с конца декабря на конец января - начало февраля.

"Окончательное решение еще не принято", - добавил он.

На Байконуре 12 октября неудачей завершилась попытка отправить к Международной космической станции транспортный корабль "Прогресс МС-08" по двухвитковой схеме за три часа 20 минут.

Вместо этого космический "грузовик" был отправлен 14 октября по традиционной двухсуточной схеме.

Повторная попытка двухвитковой схемы сближения может быть предпринята в феврале 2018 года, сообщил "Интерфакс".