В "Живом Журнале" Миронов отметил, что школа при посольстве - режимный объект, находящийся под постоянной охраной ФСБ. По его словам, вариант, при котором 12 чемоданов с кокаином пронесли в школу без ведома охраны, "можно сразу исключить". Он считает, что к налаженному каналу доставки наркотиков имели отношение высшие чины спецслужб РФ и представители российской власти.

Историю с кокаином продолжают активно обсуждать СМИ и эксперты. В понедельник, 26 февраля, комментарий по поводу скандального дела дал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос членов Совета Федерации из комитета по международным делам. Он высказал мнение, что дополнительные информационные вбросы, которые прошли в минувшие выходные по этому делу, преследуют цель обелить очернить российских дипломатов. По его словам, это руководство посольства РФ в Аргентине вскрыло схему с хранением наркотиков в одном из зданий дипмиссии, и впоследствии при взаимодействии спецслужб двух стран была произведена "контрольная поставка" муляжей в РФ. Он пояснил, что один из бывших, на тот момент уже не работавших сотрудников техперсонала посольства в Буэнос-Айресе оставил в подвальном помещении школы при посольстве некий груз, который, как он предполагал, можно будет в дальнейшем переправить в Россию.

"Вследствие проявленной послом и персоналом, отвечающим за это направление, бдительности была проведена соответствующая проверка, которая выявила нахождение в этих упаковках наркосодержащих веществ", - сказал Рябков на заседании в Совфеде (цитата по "Интерфаксу"). К делу подключились соответствующие службы. "Следующим этапом была так называемая контролируемая поставка, когда вместо реального груза в Россию были вывезены муляжи", - добавил он. Рябков отметил, что были приняты меры по обезвреживанию лиц, причастных к инциденту.

Ранее МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, задержаны подозреваемые - граждане РФ и Аргентины. По данным ведомства, партия наркотиков принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

Сообщалось, что были задержаны "православный меценат" Александр Чикало, а также бывший сотрудник аргентинской полиции, 35-летний сын российских мигрантов Иван Близнюк. Чемоданы же принадлежали бывшему сотруднику посольства Али Абьянову. Из-за его увольнения у злоумышленников возникли проблемы с транспортировкой, и груз стоимостью около 50 млн долларов пролежал нетронутым около года, сообщала пресса.

Максим Миронов не верит в официальную версию

В версию о вине Абьянова не верит экономист, профессор IE Business school в Мадриде Максим Миронов. В своем посте в ЖЖ он пишет, что у него "есть чуть больше информации по поводу этой истории", чем у российских СМИ, потому что, во-первых, двое его детей учатся в этой школе, во-вторых, он лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев. По его словам, официальный комментарий МИДа - это ложь.

Школа - режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ. Если раньше родители могли пройти в школу относительно свободно, то после кризиса на Украине и присоединения Крыма к РФ режим безопасности резко усилили из-за опасности терактов. Теперь школу охраняют сотрудники спецслужб, пишет Миронов.

"Версию о том, что 12 чемоданов с кокаином можно было пронести в школу без ведома охраны, можно сразу исключить. Охранники меняются постоянно (всего там четыре-пять сотрудников службы безопасности посольства, которые ежедневно чередуются). Чисто теоретически можно коррумпировать только одного и пронести в его смену. Однако это очень рискованно. Все входы, выходы и общественные места просматриваются видеокамерами, информация с которых записывается", - пояснил блогер.

Как утверждает автор поста, если кто-то хочет пронести подобный груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, ему нужно договариваться с начальником охраны. Безопасность в посольстве курирует помощник посла по безопасности Олег Воробьев, который, как следует из опубликованных переговоров наркоторговцев, был их основным партнером в посольстве. Его имя, в частности, фигурирует в переговорах между арестованным полицейским Иваном Близнюком и главным фигурантом этого дела, предполагаемым хозяином груза "синьором К." - Андреем Ковальчуком, отмечает Миронов.

Из опубликованных переговоров следует, что Ковальчук 15 октября прошлого года позвонил, предположительно, Воробьеву, чтобы забрать свой груз - "12 коробок с коньяком и две большие коробки сигар". Он попросил пикап или микроавтобус. Синьор О. отказал на том основании, что у него могут быть проблемы. "Мне нужно разрешение на поездку в аэропорт, и только посол может это дать", - сказал предполагаемый Воробьев. Позже К. пригласил О. на обед, так как хотел выяснить, у кого ключи от кладовки с его чемоданами.

Как считает Миронов, после прочтения обнародованных диалогов версия МИДа рассыпается. "Получается, что "технический работник" оставил 12 чемоданов перед тем, как вернулся в Россию, и никто в посольстве не подозревал, что там не носки-трусы, а что-то другое. Вдруг приезжает какой-то могущественный предприниматель и говорит: "Давайте мне 12 чемоданов, которые тут ваш бухгалтер оставил, я ему в Москву на личном самолете все доставлю", - пишет он.

Версия: канал доставки кокаина действовал давно и регулярно

По мнению Максима Миронова, судя по всему, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозится уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли. В одном из разговоров Чикало и Близнюк обсуждают, что Ковальчук поссорился с Коронелли и поэтому Ковальчук лишился канала отправки кокаина диппочтой, как это было всегда. Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, говорилось в беседе. Также Близнюк заявил, что он всегда что-то вывозил в чемоданах.

Нежелание посла покрывать наркомафию совпало со сменой правительства в Аргентине, напоминает автор поста. В декабре 2015 года президентом стал Маурисио Макри, что привело к существенному сокращению уровня коррупции в полиции. В ноябре 2016 года аргентинская полиция начала глобальную войну с наркоторговлей. Видимо, полицейские проследили крупную партию кокаина до дверей российского посольства, предполагает Миронов. После этого министр безопасности Патриция Булрич связалась с послом Коронелли, и тот дал доступ аргентинской полиции в посольство, чтобы конфисковать кокаин и заменить его мукой. Он же принял решение закрыть канал доставки кокаина.

Максим Миронов не верит в официальную версию о том, что посол обнаружил кокаин 13 декабря 2016 года и сам позвонил в полицию. "Скорее, его попросили этот кокаин обнаружить, иначе Аргентина бы устроила скандал", - предполагает он. "Но даже при таких раскладах для его личной безопасности проще было засунуть голову в песок. Публично терпеть национальный позор российским чиновникам не привыкать, а идти против финансовых интересов офицеров госбезопасности - это риски совсем другого уровня", - отметил он.

"Этот Ковальчук как-то связан с российским государством - во-первых, в одном из диалогов он говорит, что в следующий раз собирается приехать в Аргентину не за свои, а за госсчет, во-вторых, у него более чем тесные контакты с высшими чинами посольства, в-третьих, он неоднократно приезжал в Аргентину и вывозил из посольства какие-то чемоданы", - пишет Миронов. "Ну и наконец, он может влиять на назначение послов (а послов назначает президент)", - указывает он. К сожалению, Ковальчуку сотрудники госбезопасности дали уйти, в октябре 2017-го он улетел без груза. По версии блогера, сотрудники посольства очень не хотели, чтобы аргентинские спецслужбы взяли Ковальчука с поличным.

Беспрепятственный отлет Ковальчука вызвал гнев аргентинских спецслужб, и для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. После его визита муку увезли в Россию, чтобы проследить, кто ее заберет. По прибытии чемоданов в Москву арестовали бывшего бухгалтера посольства, который, по официальным данным, всю эту историю организовал, пишет блогер.

По мнению Миронова, аргентинские спецслужбы не верят в официальную версию МИДа, поэтому после ее публикации стали порциями сливать записи прослушки в прессу, чтобы показать, что в этом были замешаны высшие чины посольства и, судя по всему, российского государства и история длилась много лет.

Также в прослушках есть информация, что наркотики возились и через Уругвай. Кокаин из посольства в Уругвае отправлялся в Россию, Германию и Нидерланды, указывает автор поста.