Сотрудники правоохранительных органов в понедельник задержали трех участниц панк-группы Pussy Riot и одного из основателей арт-группы "Война" Петра Верзилова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Rusijoje areštuotos „Pussy Riot“ narės
© Reuters / Scanpix

"Верзилова, Пахтусову, Никульшину и Курачеву снова задержали сотрудники правоохранительных органов при выходе из спецприемников, где они отбыли административный арест. Их сейчас доставили в отдел полиции "Лужники", - сказал собеседниц агентства, не уточнив причину задержания.

Петр Верзилов подтвердил через Twitter, что его вновь задержали после выхода из спецприемника.

По его словам, в ОВД "Лужники" задержанным сообщили, что всех четверых оставят в отделении на ночь - "до проведения неких мероприятий с утра".

"Они находятся в отделе полиции, им вменяется часть 2 статьи 20.2 - "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления", - такое сообщение появилось в аккаунте группы Pussy Riot в Facebook.

Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина, Ольга Курачева, а также Петр Верзилов ранее подверглись административному наказанию за то, что 15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу выбежали на поле одетыми в полицейскую форму.

Полиция возбудила административные дела в отношении трех девушек и молодого человека по двум статьям КоАП РФ: 17.12 и 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"). Хамовнический суд Москвы 16 июля отправил всех четверых под административный арест на 15 суток по ст. 20.31 КоАП РФ, наложив запрет на посещение ими официальных спортивно-массовых мероприятий сроком на три года.

В группе Pussy Riot заявляли, что ее на акцию вдохновил поэт Дмитрий Пригов, который создал образ справедливого "небесного" милиционера.

25 июля три участницы акции были оштрафованы на 1,5 тысячи рублей каждая, суд также постановил конфисковать у них форменную одежду. Аналогичный штраф был назначен Верзилову. Все четверо вину в административном правонарушении не признали, они настаивают на том, что использовали форму как средство художественного образа.

NEWSru.com
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