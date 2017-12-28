Минфин России впервые опубликовал информацию о зарплатах в федеральных органах власти. На данные первым обратило внимание издание РБК.

В документе содержатся данные о зарплатах чиновников, замещающих государственные должности. В министерствах к таким сотрудникам относятся только министры.

Что можно узнать из этих данных? Русская служба Би-би-си сравнила их с данными из официальных деклараций, где указаны общие доходы членов правительства, включая, к примеру, доходы от вкладов или от продажи недвижимости. На основе общего задекларированного дохода мы рассчитали сумму дохода за месяц. В документе минфина нет данных о руководителях силовых ведомств - МВД и минобороны.

Выяснилось, что самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова - 1,73 млн рублей в месяц или 20,8 млн рублей в год. Это почти в пять раз меньше задекларированного Силуановым в 2016 году дохода. В декларации министра указано, что в 2016 году он покупал и продавал имущество.

На втором месте зарплата министра экономического развития. До середины ноября эту должность занимал Алексей Улюкаев, который зарабатывал тогда 1,3 млн рублей в месяц. Его декларация за 2016 год не была опубликована, сам он был задержан и получил восемь лет лишения свободы.

А вот среднемесячный доход из декларации Максима Орешкина, который сменил Улюкаева на этом посту, совпадает с зарплатой.

Зарплата главы минэнерго Александра Новака составила 1,16 млн рублей. Это примерно 80% от его ежемесячного дохода.

Топ-5 федеральных министров с самыми высокими зарплатами замыкают глава МЧС Владимир Пучков и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Среднемесячный доход Мантурова, согласно декларации, в десять раз больше его зарплаты.

Самые низкие зарплаты в 2016 году получали глава минстроя Михаил Мень (443 тыс. рублей) и глава минсельхоза Александр Ткачев (451 тыс. рублей).

Зарплата только четырех министров из списка не превышает половины от их задекларированных доходов.

В 2016 году самый высокий доход среди членов российского правительства задекларировал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Теперь, опираясь на данные Минфина и его декларации, можно сделать вывод, что его зарплата составила меньше 1% от его задекларированных доходов.

"Доходы министра, отраженные в публикуемых сведениях о доходах за 2016 год, получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее. В частности, была продана дорогостоящая недвижимость в Москве", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе министерства после публикации декларации.

В 2018 году зарплаты госслужащих, в том числе министров, будут проиндексированы на 4% впервые за четыре года.

По данным рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров госкомпаний, который составил в 2016 году Forbes, вознаграждение топ-менеджеров на порядок выше, чем у министров.

Верхнюю строчку рейтинга занял председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, получивший в 2015 году вознаграждение $17,7 млн. или $1,475 млн в месяц (свыше 100 млн рублей в месяц по курсу на конец 2015 года). На втором месте главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, чью вознаграждение составило, по данным Forbes, $13 млн или больше $1 млн в месяц (свыше 75 млн рублей по курсу на конец 2015 года).

В "Газпроме" и "Роснефти" не подтверждали данные о зарплатах Миллера и Сечина.