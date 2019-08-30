Предполагается построить 128 километров новой дороги, рассказал представитель Минтранса. Трасса пройдет южнее существующей дороги А-289 — почти от Темрюка до другой будущей магистрали, Дальнего западного обхода Краснодара. Завершить работы планируется в 2022 году.
Строительство трассы, по оценкам источника издания, близкого к госкомпании "Автодор", обойдется в 1 миллиард рублей за 1 километр дороги с сопутствующими работами и оформлением земельных участков.
Первоначально Росавтодор собирался реконструировать дорогу А-289. Однако предварительные расчеты показали, что расширение существующей трассы с учетом новых требований обойдется дороже, чем строительство новой в обход населенных пунктов.
Предложение построить новую дорогу войдет в доклад, который "Автодор" планирует представить в Минтранс 10 сентября, сообщили "Ведомостям" два источника. Официальные представители ведомств такие планы пока не комментируют.
Строительство Крымского моста, автомобильное движение по которому было открыто в мае 2018 года, обошлось в 228 миллиардов рублей без учета подъездных дорог.
После открытия движения по мосту в Крым, пишут "Ведомости", на подъездах к нему начались многокилометровые пробки, так как существующая дорожная сеть не справилась с возросшей нагрузкой.
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