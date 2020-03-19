От коронавируса в России скончался первый пациент

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Из-за последствий заболевания, вызванного заражением коронавирусом SARS-CoV-2, в Москве умерла 79-летняя женщина.
Первый смертельный случай вследствие пандемии нового коронавируса 19 марта официально зарегистрирован в России. В Москве скончалась 79-летняя женщина в результате тяжелой пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний, сообщили в оперативном штабе российской столицы по борьбе с коронавирусом. Ее госпитализировали 13 марта.
Общее число зараженных SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек, 9 человек считаются полностью выздоровевшими.
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