Асапов, как сообщалось, погиб во время минометного обстрела Дейр-эз-Зора. При этом источник издания уверяет, что "генерала буквально разорвало, от человека ничего не осталось, так как он был на передовой".

По данным радиостанции "Говорит Москва", вместе с Асаповым погибли два полковника. Между тем на странице группы независимых расследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) в Facebook отмечается, что некоторые детали в сообщениях разных источников, рассказавших о происшествии, расходятся.

Так, неофициальный аккаунт московского управления ГИБДД в Instagram утверждал, что вместе с генералом погиб лишь переводчик, а Министерство обороны РФ не раскрывало дату смерти и не упоминало больше ни о каких погибших.

При этом сестра еще одного погибшего в Сирии военнослужащего РФ - сержанта Владимира Тарасюка, по данным CIT, рассказывала, что вместе с ним погибли генерал и полковник, причем это произошло еще 16 сентября.

О смерти генерала Валерия Асапова стало известно 24 сентября. Как отмечает CIT, утром сообщения об этом появились в соцсети "ВКонтанкте", через несколько часов информацию распространил неофициальный аккаунт московского управления ГИБДД в Instagram, затем - радио "Говорит Москва", после чего информацию официально подтвердило Минобороны России.

По данным "Коммерсанта", Асапов прослужил в Сирии меньше года. Он находился в командном пункте сирийских войск - помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора, сообщали военные. В начале сентября город удалось отбить у боевиков группировки "Исламское государство", однако они продолжали его обстреливать. Жертвой одной из таких атак и стал российский генерал.

По подсчетам "Коммерсанта", Асапов стал 38-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии с начала операции российских Воздушно-космических сил в этой стране. Согласно сообщениям Минобороны РФ, в 2017 году число погибших составило 10 человек. В ведомстве отметили, что генерал посмертно представлен к высокой государственной награде, не уточнив, к какой именно. Ранее участников операции в САР награждали званием Героя России и орденом Мужества.

"Коммерсант" пишет, что у Асапова уже имеется орден Мужества. Также он удостоен ордена "За военные заслуги", ордена "Ветеранский крест" II степени и медали "За боевые заслуги". В 2013 году президент Владимир Путин вручил Валерию Асапову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени за участие в международных учениях в качестве командира 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии Восточного военного округа.