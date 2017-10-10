Худякова и еще одного офицера Сергея Аракчеева обвиняли в убийстве чеченцев, Аракчеев уже отсидел срок. Уголовное дело против Аракчеева и Худякова было возбуждено в 2003 году. Офицеров обвинили в убийстве троих жителей Чечни. На первых двух судебных процессах с участием присяжных они были оправданы.

Третий процесс прошел без присяжных и закончился в декабре 2007 года обвинительным приговором: Аракчеев получил 15 лет колонии строгого режима, Худяков — 17 лет. Аракчеев отправился в колонию, Худяков на оглашение приговора не явился (до приговора оба находились под подпиской о невыезде). В итоге старший лейтенант Худяков был осужден заочно. До сих пор его местонахождение было неизвестно. В понедельник телеканал RT сообщил, что Худяков задержан.

"Евгений Худяков был этапирован к нам. Приговор приведен в исполнение, он отправлен отбывать наказание в места лишения свободы. Сейчас мы ждем документы из колонии о том, что Худяков доставлен на место отбывания наказания", — цитирует канал представителя Северо-Кавказского окружного военного суда, который выносил заочный приговор Худякову.

Издание "Медизона" уточняет, что бывший офицер внутренних войск, чье совместное с Аракчеевым дело стало одним из самых резонансных во время второй чеченской кампании, был задержан еще летом.

"Его задержали в конце августа на территории Владимирской области. Далее он был этапирован в Ростов, здесь он ознакомился с приговором. 21 сентября начали приводить приговор в исполнение. Куда направили, суд не знает", — сказала изданию пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькайло.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Катькайло уточнила, что приговор вступил в законную силу, поскольку не был обжалован. По ее словам, приговор "исполняется с 21 сентября". 17-летний срок будет исчисляться с момента его задержания — с 17 августа 2017 года.

Отвечая на вопрос, почему о задержании Худякова стало известно только сейчас, пресс-секретарь суда сказала: "Мы как суд исполняли рядовые действия. Кто-то из журналистов узнал и сегодня поднялась такая шумиха. Я не знаю, почему полиция, которая задерживала его, не пустила это все в СМИ".

В январе этого года стало известно, что второй осужденный лейтенант Аракчеев, в 2007 году приговоренный к 15 годам, был освобожден условно-досрочно.

По версии следствия, в январе 15 января 2003 года Худяков и Аракчеев остановили в Грозном водителя "Волги" Шамиля Юнусова, отвезли в воинскую часть и пытали. После этого, как установили следователи, офицеры остановили грузовик "КамАЗ" с тремя местными жителями и убили их. Суд признал их виновными по статье об убийстве двух и более человек, а старшего лейтенанта Худякова также по статье о превышении полномочий.

Суд над Аракчеевым стал одним из немногих резонансных уголовных процессов в отношении российских военных, его ставили в один ряд с делом Юрия Буданова и Эдуарда Ульмана. Как писал "Московский комсомолец", сообщая об УДО Аракчеева, выйдя на свободу, бывший военный "сразу же покинул страну, опасаясь расправы".

Полковник Юрий Буданов, который был осужден за убийство чеченской девушки на десять лет и ставший одним из символов второй чеченской кампании, также был освобожден по УДО, отсидев почти весь срок. В июне 2011 года он был застрелен в Москве.

Капитан спецназа ГРУ Эдуард Ульман, признанный в убийстве шести чеченцев, был оправдан присяжными, после чего пропал. В 2007 году он был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы и объявлен в федеральный розыск.