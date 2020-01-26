Было принято решение обратиться с соответствующим ходатайством, оно уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора.

В заявлении юристов также отмечено, что "Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении".

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования главой государства Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать прошение о помиловании.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле прошлого года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. Кроме того, она утверждает, что что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Президент и премьер Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки. Президент России Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар заверил, что "все будет хорошо".