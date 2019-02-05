Ответчиков по иску — координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения "Весна" Богдана Литвина — обязали выплатить 7,3 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

Прокуратура Петербурга подала иск против Михайлова и Литвина в декабре 2018 года. Ведомство требовало взыскать с них почти 11 миллионов рублей.

Пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Алексей Навальный попросил признать его соответчиком по этому иску. В ФБК заявили, что поданное от его имени ходатайство было сфальсифицировано.

Денис Михайлов ранее получил 25 суток ареста и штраф в 300 тысяч рублей за организацию акции "Он нам не царь".