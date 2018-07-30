Согласно протоколу, Чичков, являясь одним из организаторов и ведущих митинга, не принял меры в отношении одного из участников митинга, "выступавшего со сцены и при этом выкрикивавшего лозунги "Путин-Вор", не соответствовавшие заявленной тематике проводимого мероприятия".
"Вы думаете, мое страшное правонарушение - это сказать со сцены что-то не то? Нет. Оно в том, что я НЕ МЕШАЛ выкрикиванию фразы "Путин вор". Серьезно, так и написано: не мешал кричать Путин вор, поэтому виноват", - комментирует Чичков.
Собственно, граждане, вот оно: выдержки из протокола
Вы думаете, мое страшное правонарушение — это сказать со сцены что-то не то?
Нет.
Оно в том, что я НЕ МЕШАЛ выкрикиванию фразы «Путин вор».
Серьезно, так и написано: не мешал кричать Путин вор, поэтому виноват. pic.twitter.com/KoxQqOS6I6— кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) July 30, 2018
Напомним, после митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся на проспекте Сахарова в Москве, были задержаны координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и ведущий митинга Михаил Чичков. На задержанных после митинга в Москве активистов составили протоколы и отпустили.
Зампред Либертарианской партии Кирилл Самодуров сообщил, что на Бойко составлен протокол по части 1 статьи 20.2 Кодекса об административных правоотношениях ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), на Чичкова и Степанова - по части 5 той же статьи ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). В соответствии с протоколом, опубликованным в "Твиттере" Степановым, он выкрикивал в ходе своего выступления лозунги, не соответствовавшие заявленной теме мероприятия.
По оценке "Белого счетчика", в митинге приняли участие 6 тысяч человек. МВД насчитало на акции 2,5 тысячи человек.
Накануне на проспекте Сахарова прошла аналогичная акция, в которой приняли участие представители КПРФ и "Левого фронта". МВД оценило количество ее участников в 6,5 тысячи человек, а "Белый счетчик" сообщил о 12 тысячах участников акции.
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