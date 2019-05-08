Опубликовавшие расшифровки переговоров российские СМИ не пояснили происхождение записей и не приложили их аудиовариант, что не позволяет судить об их подлинности, а также оценить возможные сокращения и корректировки.
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Сайт телекомпании Рен ТВ и российское издание BAZA во вторник, 7 мая, опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего Sukhoi Superjet 100 и аварийными службами, которые участвовали в тушении самолета и спасении пассажиров. Оба СМИ не пояснили происхождение записей и не приложили аудиовариант расшифрованных переговоров, что не позволяет судить, идет ли речь об оригинальной записи, а также какие сокращения и корректировки могли быть внесены в текст расшифровки.

Самолет горит в молнии

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В начале переговоров с вышкой пилот SSJ-100 сообщил о потере радиосвязи и произнес фразу: "Самолет горит в молнии". Как отмечается в публикации, экипаж передает сигнал Pan-Pan, что при авиационной и морской радиотелефонной связи означает аварийную ситуацию, при которой существует конкретная угроза транспортному средству и его пассажирам, но жизни людей ничто не угрожает, а немедленная помощь не требуется.

Пилот просит разрешения вернуться в Шереметьево. Чуть позднее, уже диспетчерам аэропорта Шереметьево он сообщает об отключении системы автоматического управления самолетом и невозможности с первого раза зайти на посадку. Последняя команда диспетчеров — "Аварийные службы на полосы", причем по опубликованной расшифровке невозможно понять, когда она была сделана: до посадки или уже после нее.

Всего одна машина


Из переговоров диспетчеров с аварийно-спасательными службами следует, что к месту посадки самолета изначально направили всего одну пожарную машину. При этом другой фрагмент разговора однозначно доказывает, что на месте аварийно-спасательных работ царит паника: никто не может назвать ни точное число людей, находившихся на борту, ни число эвакуированных, у спасателей нет даже воды, чтобы помочь выбравшимся из огня людям.

Кроме того, из записей следует, что официально распространявшаяся информации о полной эвакуации пассажиров и членов экипажа не соответствует действительности. "Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом", — сообщает кто-то из спасателей наземным службам. Чуть позже звучит еще одна фраза: "Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали".

Катастрофа SSJ-100


Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс Москва — Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.

Deutsche Welle
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