В середине сентября «Левада-центр» провел общероссийский опрос и составил «Индекс доверия социальным институтам», который рассчитывается как разница между ответами «вполне заслуживает» доверия и «совсем не заслуживает». Аналогичные опросы проводились социологами «Левада-центра» в 2013 и 2015 году.

Сильнее всего за четыре года выросло доверие к силовикам. Вполне заслуживающей доверия армию теперь считает 69% россиян. За годы, прошедшие после присоединения Крыма, ее индекс доверия вырос в четыре раза: с 13 до 54 пунктов. На третьем месте оказались ФСБ и другие спецслужбы, которым доверяют 57% опрошенных. Индекс доверия спецслужбам вырос в шесть раз: с шести до 38 пунктов.

На первом месте по традиции Владимир Путин: 75% россиян ответили, что президент «вполне заслуживает доверия», в 2015 году так сказали 80% опрошенных. «Совсем не заслуживающим доверия» президента назвали 4% россиян.

После роста из-за присоединения Крыма индекс доверия Путину чуть снизился, потому что в целом снижается напряженность и кончается патриотическая мобилизация, объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков. Институт президентства и лично Путин в этом рейтинге одно и то же, уточняет он.

Гудков объясняет значительный рост уровня доверия к силовым структурам согласованными действиями всех пропагандистских институтов, которые «рекламируют» успешные действия силовиков: показывают мощь армии, военные успехи и новую технику. «Это общий тренд на пропаганду и усиление силовых репрессивных структур. В целом идет возвращение к советским представлениям, основанным на централизации власти и опоре на силовые структуры, которые и концентрируют в себе национальные ценности», — заключает эксперт.

Среди институтов, которым россияне «скорее доверяют», также оказались церковь, благотворительные организации и Совет Федерации. При этом индекс доверия к церкви за два года снизился с 33 до 25. Церковь отходит на второй план, несмотря на усиление ее реального влияния в информационном пространстве, констатирует Гудков. Доверия к институту падает по мере усиления присутствия церкви в публичном пространстве и из-за довольно хищнического поведения по защите своих интересов, объясняет он.

Больше всего россияне не доверяют политическим партиям, индекс доверия которых составил минус 31 пункт, банкам (минус 28 пунктов) и крупному бизнесу — минус 28. Индекс доверия правительству также вернулся к отрицательным значениям после роста до 12 пунктов в 2015 году.

Поддержка правительства падает вместе с окончанием общей волны эйфории 2015 года, когда росли все социальные индексы. «Мы видим симптом сдувания пузыря — работает механизм перекладывания ответственности за положение дел в стране с президента на правительство», — объяснил Гудков.

Накануне опрос «Левада-центра» показал, что более половины россиян не видят альтернативы Путину в качестве президента России. За него готовы голосовать почти две трети опрошенных. Более четверти россиян, которые собираются участвовать в президентских выборах, еще не определились с выбором.

Официально Путин не объявлял о выдвижении на новый срок. Как выяснил Дождь, президент объявит о своих планах баллотироваться в последний момент — в конце ноября-начале декабря.