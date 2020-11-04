«Иронию судьбы, или с легким паром» считают объединяющим фильмом 9% россиян. Реже респонденты называют «Москва слезам не верит» (5%), «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», «Движение вверх», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Операция «Ы» (по 4%).

Главной объединяющей песней 20% россиян считают гимн. За песню «День Победы» высказались 8%, «Катюшу» — 7%.

Главным праздничным блюдом салат оливье назвали 51% опрошенных. 28% таковым считают салат «Селедка под шубой», еще 25% назвали пельмени.