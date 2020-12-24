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Почти треть россиян считают отравление оппозиционера инсценировкой и еще около 20 процентов - провокацией западных спецслужб. В попытку властей устранить политконкурента верят лишь 15 процентов, сообщает "Левада-центр".
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

Почти половина россиян (49 процентов) не верят в отравление известного оппозиционера Алексея Навального, считая случившееся инсценировкой либо провокацией. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 24 декабря, данные опроса, проведенного социологическим институтом "Левада-центр". Согласно его итогам, 30 процентов респондентов уверены, что отравление Навального было инсценировкой и еще 19 процентов - провокацией западных спецслужб.

В попытке российских властей устранить политического конкурента в лице Навального убеждены лишь 15 процентов опрошенных. Еще 7 процентов считают отравление оппозиционера личной местью кого-то из фигурантов его расследований и 6 процентов - результатом борьбы внутри российской оппозиции.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Публикация разоблачительного разговора

Алексей Навальный 21 декабря опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Этот человек ранее упоминался в журналистском расследовании о спецгруппе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.

ФСБ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.

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Deutsche Welle

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