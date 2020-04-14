Крупные бизнесмены отняли в этом опросе первое место у силовиков. По данным источника, это произошло впервые за все время исследований, которые проводятся с 2000 года.
В этот раз об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37% респондентов. В октябре 2017 года это соотношение было 41 на 31% в пользу силовиков.
По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников, 18% полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, 17% — что он отстаивает интересы руководителей крупных предприятий, 16% — что заботится о простых людях. Наименьшее число участников опроса — 8% — сказали о деятельности Путина на благо культурной и научной элиты.
Не в лучшую сторону меняется и общее отношение россиян к президенту. 56% воспринимают его с симпатией либо не могут сказать о нем ничего плохого, 25% относятся к нему нейтрально или настороженно, еще 16% воспринимают Путина с антипатией либо не могут сказать о нем ничего хорошего. Сумма положительных оценок Путина продолжает падать второй год подряд, отмечают "Ведомости".
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: распространение болезни остановилось Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён (25)
14 апреля во время онлайн-конференции глава Минздрава...
"Одна дверь закрылась — открылась другая": москвичи переехали в Литву и открыли свой образовательный центр В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (56)
Эмигрантская история Олега и Юлии – это история успеха....
Работники жалуются, что руководство заставляет их уходить с работы по собственному желанию (85)
Работники компании Vilneda, работающей с крупнейшими...
В Литве зафиксирована еще одна смерть от коронавируса (1)
"Еще одна смерть от коронавируса в Мариямполе", -...
Министр призывает работодателей позаботиться о работниках: ситуация в Неменчине вызывает беспокойство
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...