aA
Президент России Владимир Путин поддерживает интересы олигархов: банкиров и крупных предпринимателей. Так считают 38% россиян, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Sipa / Scanpix

Крупные бизнесмены отняли в этом опросе первое место у силовиков. По данным источника, это произошло впервые за все время исследований, которые проводятся с 2000 года.

В этот раз об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37% респондентов. В октябре 2017 года это соотношение было 41 на 31% в пользу силовиков.

По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников, 18% полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, 17% — что он отстаивает интересы руководителей крупных предприятий, 16% — что заботится о простых людях. Наименьшее число участников опроса — 8% — сказали о деятельности Путина на благо культурной и научной элиты.

Не в лучшую сторону меняется и общее отношение россиян к президенту. 56% воспринимают его с симпатией либо не могут сказать о нем ничего плохого, 25% относятся к нему нейтрально или настороженно, еще 16% воспринимают Путина с антипатией либо не могут сказать о нем ничего хорошего. Сумма положительных оценок Путина продолжает падать второй год подряд, отмечают "Ведомости".

rus.DELFI.lv
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Путин признал, что распространение коронавируса усиливается, и сформулировал направления дальнейших действий (33)

Президент России Владимир Путин провел совещание о...

Путин призвал к борьбе с Covid-19 студентов медвузов и преподавателей Мэрия: больницы Москвы и "скорая" работают на пределе (17)

Число заболеваний коронавирусной пневмонией Covid-19 за...

Путин борется с "коронавирусной заразой". Что он предложил и как это оценивают эксперты (7)

Владимир Путин пообещал победить коронавирус, как в...

Путин предложил новые меры борьбы с коронавирусом и обратился к народу (94)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи...

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Глава Минздрава Литвы: распространение болезни остановилось Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён (25)

14 апреля во время онлайн-конференции глава Минздрава...

Julija Ivanova, Oleg Somin Julija Ivanova Oleg Somin Julija Ivanova, Oleg Somin

"Одна дверь закрылась — открылась другая": москвичи переехали в Литву и открыли свой образовательный центр В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (56)

Эмигрантская история Олега и Юлии – это история успеха....

Работники жалуются, что руководство заставляет их уходить с работы по собственному желанию (85)

Работники компании Vilneda, работающей с крупнейшими...

В Литве зафиксирована еще одна смерть от коронавируса (1)

"Еще одна смерть от коронавируса в Мариямполе", -...

Министр призывает работодателей позаботиться о работниках: ситуация в Неменчине вызывает беспокойство

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

|Maža didelių žinių kaina