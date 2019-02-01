Количество россиян, которые разочаровались в выбранном нацией пути, уже превысило число тех, кто придерживается противоположной точки зрения. Одобряют нынешний курс всего 42% респондентов. Еще 13% опрошенных затруднились дать ответ на поставленный вопрос.
Добавим, пиковое значение одобрения российского курса отмечено в январе 2008 года. Тогда положительно к развитию страны относился 61% опрошенных россиян. А минимальные значения характерны для 1990-х годов. Рекордно низкий уровень "одобряльщиков" зафиксирован в феврале 1999 года - незадолго до стремительного политического взлета Владимира Путина и его прихода в Кремль. 20 лет назад российский курс одобряли 7 процентов россиян, а 78% выступали против.
Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ в настоящий момент одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов, отмечается в опросе.
Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно данным социологов "Левада-Центра", довольны 33% респондентов, недовольны 66%. Деятельность кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников опроса.
Россияне в большинстве своем негативно относятся к деятельности Госдумы. Такую позицию заняли 64% опрошенных; а положительную оценку этому институту власти дали 33% респондентов.
Деятельность губернаторов (в Москве - мэра столицы) одобряют более половины россиян - 58%, не одобряют 39% граждан.
Опрос проведен 25-31 января 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
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