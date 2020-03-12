Оппозиция в России обвинила Путина в узурпации власти

Решение о несменяемости Путина на должности президента РФ является узурпацией власти и антиконституционно, говорится в заявлении совета, опубликованном в "Новой газете" в среду, 11 марта.

"Обнуление президентских сроков Владимира Путина - то есть предоставление возможности Путину находиться в должности президента еще то ли 12, то ли 16 лет под предлогом внесения его поправок в конституцию - есть ни что иное, как грубое нарушение действующего Основного закона и циничное пренебрежение российскими законами", - подчеркивается в документе, который в числе прочих подписали Григорий Явлинский, Владимир Кара-Мурза и Лев Шлосберг.

"Уничтожение правовой основы государственности"

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В заявлении отмечается, что если решение о "фактической несменяемости власти" в РФ будет принято окончательно, то это будет означать "уничтожение всей правовой основы государственности России с целью сохранения сформировавшихся номенклатурных кланов и авторитарной, глубоко коррумпированной системы в целом". Авторы письма призывают граждан России выражать свое несогласие с "конституционным произволом" во всех предусмотренных законом формах.

Закон, позволяющий Путину оставаться на посту президента России еще два срока, 11 марта был почти единогласно одобрен Советом Федерации. Нескольким часами ранее этот документ был принят в третьем, окончательном чтении Госдумой. Теперь на очереди одобрение поправок региональными законодательными собраниями, после чего изменения в конституцию будут вынесены на общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля.

Правозащитники назвали происходящее антиконституционным переворотом.