Оппозиционный политик Алексей Навальный, задержанный спустя несколько минут после того как он вышел на Тверскую улицу, чтобы присоединиться к акции в поддержку "забастовки избирателей", освобожден из ОВД до суда. Об этом он сам написал в воскресенье, 28 января, в своем Twitter.
A. Navalnas
© Reuters / Scanpix

По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, политика отпустили без составления протокола, взяв с него обязательство о явке. Защитник пояснила, что протокол об административном нарушении могут составить позднее.

Ранее стало известно, что Навального доставили в отдел полиции "Якиманка" "для разбирательства и составления протокола. Главе Фонда борьбы с коррупцией вменяли нарушение порядка проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ) и должны были оставить в отделении на 48 часов - до суда.

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Всего на акции в поддержку бойкота президентских выборов, по данным "ОВД-Инфо", было задержано более 250 человек, причем большинство задержаний пришлось на российские регионы. Если в Москве и Санкт-Петербурге полиция задерживала в основном активистов и волонтеров Навального, то в регионах это затронуло в основном рядовых протестующих.

Deutsche Welle
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