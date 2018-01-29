По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, политика отпустили без составления протокола, взяв с него обязательство о явке. Защитник пояснила, что протокол об административном нарушении могут составить позднее.

Ранее стало известно, что Навального доставили в отдел полиции "Якиманка" "для разбирательства и составления протокола. Главе Фонда борьбы с коррупцией вменяли нарушение порядка проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ) и должны были оставить в отделении на 48 часов - до суда.

Всего на акции в поддержку бойкота президентских выборов, по данным "ОВД-Инфо", было задержано более 250 человек, причем большинство задержаний пришлось на российские регионы. Если в Москве и Санкт-Петербурге полиция задерживала в основном активистов и волонтеров Навального, то в регионах это затронуло в основном рядовых протестующих.