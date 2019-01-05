Список жертв трагедии опубликован на сайте городской администрации 4 января. Информацию о том, что опознаны все погибшие, подтвердил ТАСС заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян. По данным на вечер 3 января, были опознаны 38 из 39 погибших.

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области. На церемонии присутствует около 100 человек включая главу региона Бориса Дубровского. Родные и близкие прощаются с семьей: супругами и их полуторогодовалой дочкой.

В пятницу прошли похороны шести человек, 5 января состоятся похороны девяти, 7 января - одного.

Федеральное подразделение МЧС России завершило работы и отбыло с места трагедии. На церемонии построения личного состава Дубровский поблагодарил спасателей за работу. "Благодарю вас за то, что вы здесь спасли жизни, в кратчайшие сроки ликвидировали последствия этой ЧС. Благодарю всех, кто принимал участие", - цитирует его "Интерфакс".

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян также поблагодарил сотрудников МЧС. "Мы бы не смогли так оперативно слаженно работать, если бы не были технически, инженерно-технически оснащены", - отметил он.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что спасатели регионального МЧС остаются на месте происшествия. "Спасательная операция завершена, федеральное подразделение убывает в Москву. Решение по территориальной составляющей будет приниматься сегодня", - заявил представитель пресс-службы.

Пострадавшим восстановили около 60 документов

Пострадавшие при взрыве и обрушении подъезда смогли получить около 60 документов, сообщили ТАСС в администрации города. По словам собеседника агентства, сейчас идет процесс восстановления документов, работает специальный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как уточнили в мэрии, на сегодняшний день выдано девять свидетельств о заключении брака, 20 свидетельств о рождении, два свидетельства о расторжении брака, 11 паспортов, один вид на жительство, 19 медицинских полисов. Ранее сообщалось, что всего поступило 70 обращений, касающихся восстановления документов, выплат на погребение, материальной помощи, региональных и федеральных выплат.

Тем временем генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров сообщил ТАСС, что пострадавшего в Магнитогорске гражданина Таджикистана успешно прооперировали. Его супруга и трое несовершеннолетних детей погибли. Глава семьи был госпитализирован в больницу Челябинска в стабильно тяжелом состоянии.

"Вчера я говорил с врачом, вечером его (гражданина Таджикистана. - Прим. NEWSru.com) прооперировали. Сказали, что состояние стабильное, есть улучшение", - рассказал Сафаров. Он добавил, что сейчас решается вопрос об отправке на родину тел погибших в результате ЧП граждан Таджикистана. Это, вероятно, произойдет в пятницу или в субботу.

Спасены собака и пять кошек

Спасатели эвакуировали и передали хозяевам собаку и пять кошек из квартир частично обрушившегося дома, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Магнитогорска.

"Люди обращались с просьбой спасти домашних животных. Были конкретные адреса и понимание, где спасать. Долго не могли вытащить собаку, потому что она была напугана. Помогали ветеринары", - отметил представитель пресс-службы. По его словам, спасатели попадали в квартиры через окна.

Родные погибших и пострадавшие получат двойную компенсацию

На благотворительный счет для помощи семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске поступило уже более 20 миллионов рублей, сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Кроме того, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) направит около 100 млн рублей на материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим при обрушении дома, сообщает "Интерфакс". Близкие родственники погибших получат один миллион рублей, те, кто пострадал и получил средний или тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей, легкий - 200 тысяч рублей. В связи с утратой имущества первой необходимости собственникам квартиры или лицам, проживающим по договору социального найма, будет выплачено от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в зависимости от количества комнат.

Ранее правительство области для родственников жертв обрушения и пострадавших определило размер материальной помощи в том же объеме. Из бюджета родные погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тысяч рублей, получившие легкий вред здоровью - по 200 тысяч рублей.

По 50 тысяч рублей на человека будет выплачено фактически проживавшим, но не зарегистрированным или не являвшимся собственниками. Кроме того, по 10 тысяч рублей на человека составит единовременная материальная помощь, по 31,5 тысяч рублей - на организацию похорон одного человека.

В связи с утратой имущества первой необходимости семьи, проживающие в собственных трехкомнатных квартирах или по договору социального найма получат по 500 тысяч рублей, в двухкомнатных - по 400 тысяч рублей, в однокомнатных - по 300 тысяч рублей. Отдельно решается вопрос о предоставлении жилья всем, кто утратил его в результате трагического происшествия.

Обрушение подъезда дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно. Кроме того, во время разбора завалов спасатели обнаружили 11-месячного младенца, он провел под завалами более 35 часов. Ребенка эвакуировали в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии. Вечером 3 января МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания накануне вечером сообщили, что это мог быть теракт. Обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом автомобиля "Газель", в котором погибли три человека. В этой машине якобы были трое предполагаемых террористов. Однако официальные власти опровергают наличие какой-либо связи между взрывом дома и взрывом "Газели", Следственный комитет также выступил с опровержением.