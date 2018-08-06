6 августа оппозиционер Алексей Навальный обратил внимание читателей своего микроблога в Twitter на то, как "Алиса" отвечает на вопрос "почему врет Путин?". Судя по опубликованному Навальным короткому видео, "Алиса" сообщает, что глава государства не может по-другому, поскольку ложь вошла для него в привычку. Далее "Алиса" уточняет, что Путин случайно попал в Кремль и случайно стал президентом.

Проверка, проведенная в редакции NEWSru.com, показала, что какое-то время голосовой помощник "Яндекса" действительно именно так отвечал на вопрос о президенте в этой формулировке (вероятно, при формировании ответа "Алиса" опиралась на опубликованное в Сети мнение кого-то из оппозиционеров), однако вскоре "Алиса" изменила поведение и стала просто открывать поисковую выдачу "Яндекса" по этому вопросу.

В "Яндексе" пока что не прокомментировали вольнодумство голосового помощника компании, а пользователи, между тем, успели предположить, что компании стоит готовиться к обыскам.

Напомним, голосовой помощник "Алиса" был запущен 10 октября прошлого года, а в сентябре во время визита в офис "Яндекса" парой слов с "Алисой" перекинулся и сам Владимир Путин. При этом "Алиса" ушла от ответа на вопрос Путина, не обижают ли ее в "Яндексе".

В конце мая "Яндекс" представил собственную домашнюю "умную" колонку с поддержкой "Алисы". Продажи устройства начались в июле.