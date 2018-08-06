6 августа оппозиционер Алексей Навальный обратил внимание читателей своего микроблога в Twitter на то, как "Алиса" отвечает на вопрос "почему врет Путин?". Судя по опубликованному Навальным короткому видео, "Алиса" сообщает, что глава государства не может по-другому, поскольку ложь вошла для него в привычку. Далее "Алиса" уточняет, что Путин случайно попал в Кремль и случайно стал президентом.
Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта - действительно передовые. "Алиса" от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW— Alexey Navalny (@navalny) August 6, 2018
Проверка, проведенная в редакции NEWSru.com, показала, что какое-то время голосовой помощник "Яндекса" действительно именно так отвечал на вопрос о президенте в этой формулировке (вероятно, при формировании ответа "Алиса" опиралась на опубликованное в Сети мнение кого-то из оппозиционеров), однако вскоре "Алиса" изменила поведение и стала просто открывать поисковую выдачу "Яндекса" по этому вопросу.
В "Яндексе" пока что не прокомментировали вольнодумство голосового помощника компании, а пользователи, между тем, успели предположить, что компании стоит готовиться к обыскам.
Напомним, голосовой помощник "Алиса" был запущен 10 октября прошлого года, а в сентябре во время визита в офис "Яндекса" парой слов с "Алисой" перекинулся и сам Владимир Путин. При этом "Алиса" ушла от ответа на вопрос Путина, не обижают ли ее в "Яндексе".
В конце мая "Яндекс" представил собственную домашнюю "умную" колонку с поддержкой "Алисы". Продажи устройства начались в июле.
Три детских смерти в Сочи: власти попытались оправдаться (2)
3 августа в поселке Лазаревское в Сочи произошла...
"Он случайно попал в Кремль": "Алиса" ответила на вопрос "почему врет Путин?" (6)
Голосовой помощник "Алиса", разработанный компанией...
При перевозке тел убитых в Африке журналистов в Москву потерялось свидетельство о смерти Орхана Джемаля (5)
Друг убитого в Африке Орхана Джемаля Максим Шевченко на...
Тела погибших в ЦАР журналистов направлены на экспертизу (3)
Следственный комитет России направил тела погибших в...
TOP новостей
Wizz Air будет летать из Вильнюса во Львов (1)
Осенью венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air начнёт...
Завершено расследование дела об имуществе семьи Бразаускене в США (10)
Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса Кристина...
Литва не стремится, как Франция, запрещать смартфоны в школах (5)
Министерство образования и науки Литвы утверждает,...
Президент Литвы выразила соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии
Число жертв землетрясения на острове Ламбок...
Цеппелины под мазурку: в Минске прошли праздники литовской и польской культуры (4)
4-5 августа на территории Верхнего города в Минске...