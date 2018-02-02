"Он больше не будет": за что Памфилова отчитала Пескова

О каком высказывании Пескова идет речь, Памфилова не сказала, уточнив лишь, что СМИ процитировали его 29 января. По мнению главы ЦИК, в нем были "очевидные признаки агитации".
"Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний", - заявила Памфилова на заседании ЦИК. Она напомнила, что по закону чиновники не вправе в период избирательной кампании использовать преимущества должностного положения для агитации в пользу кого-либо из кандидатов.
"Предвыборной агитацией признается в том числе выражение предпочтения какому-либо кандидату, а также деятельность, способствующая формирования положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидатам", - пояснила глава ЦИК.
Что говорил Песков
29 января Песков в ходе брифинга заявил, что президент России Владимир Путин является "абсолютным лидером политического олимпа" и вряд ли кто-то сможет с ним серьезно конкурировать.
"Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать", - сказал представитель Кремля.
Чем это грозит Пескову
В беседе с журналистами Памфилова уточнила, что ограничивается устным предупреждением Пескову, никаких санкций в отношении пресс-секретаря главы государства не будет. "Нет, это разовое [предупреждение], он больше не будет", - сказала она.
Сам Песков после замечания Памфиловой извинился и пообещал воздержаться от подобных комментариев.
"Я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные, - сказал он журналистам. - Впредь, естественно, на этот период [предвыборной кампании] я буду более аккуратным, дабы не давать повода для таких замечаний".
"ЦИК правильно отреагировал. Я думаю, что подобные публичные замечания могут в позитивном ключе повлиять на других чиновников в регионах, которые позволяют себе заниматься агитацией с использованием служебного положения", - сказал Би-би-си сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
В то же время он подчеркнул, что юридической силы замечание Памфиловой не имеет. "Здесь морально-этическая оценка, без формальных последствий. Теоретически работодатель Пескова может воспользоваться этой оценкой и сделать ему дисциплинарное взыскание", - отметил эксперт.
За чистые выборы
Памфилова ранее уже говорила, что для действующего президента не может быть преференций на предстоящих выборах. "А какие могут быть поблажки? Нет, не будет", - уверяла она.
Как рассказывали Би-би-си собеседники, близкие к администрации президента, Кремль озабочен не победой Путина, а тем, чтобы выборы прошли без нарушений и с высокой явкой.
Интерес граждан к выборам с предопределенным результатом падает: явка на выборах Госдумы 2016 года оказалась самой низкой в истории.
Чтобы легитимизировать результаты президентских выборов-2018, поднять явку и создать интригу в избирательной кампании, в Кремле обсуждали возможность допуска до выборов оппозиционера Алексея Навального, однако позднее от этой идеи отказались, говорили собеседники Би-би-си.
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