"Татьяна Николаевна [Москалькова] прилетела в Салехард. Она собирается встретиться с Олегом Сенцовым, посетить больницу, а также разобраться с обращениями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, поступившими к ней", - рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов 28 июня. По его словам, уполномоченный уже встретилась с губернатором ЯНАО и обсудила с ним социальные проблемы округа.

"Приехала в ИК "Белый медведь" вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым", - написала российский омбудсмен в своем Instagram. "Через несколько минут посетим Олега Сенцова", - добавила она через полчаса.

Между тем уполномоченный в Верховной Раде Украины по правам человека Людмила Денисова написала утром этого же дня в Facebook, что в День Конституции Украины (28 июня. - Прим. NEWSru.com) прилетела в Салехард на одном самолете с Москальковой и уже на полпути к колонии в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Насчет Москальковой она еще отметила, что та отказалась ехать с ней в одной машине из аэропорта и осталась на летном поле - "наверное, в ожидании какого-то решения".

Тремя часами позднее в эфире телеканала "112" Денисова сообщила, что уже стоит у дверей колонии. "Сейчас нахожусь перед воротами колонии, где содержится Олег Сенцов... Мы ждем... Я уже стучала во все двери, сказала, что я здесь, хочу увидеться с руководителем заведения, чтобы подать заявление [на посещение Олега Сенцова]", - рассказала украинский омбудсмен.

При этом представитель пресс-службы российского омбудсмена сообщил ТАСС, что Денисова прибыла, как и в первый раз, самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и соответствующими российскими структурами. Пресс-секретарь Москальковой в связи с этим подчеркнул, что совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

На вопрос РИА "Новости", будет ли Москалькова способствовать их совместному с Денисовой посещению Сенцова, представитель российского уполномоченного ответил: "Нет, не будет".

Стоя у проходной исправительной колонии, где отбывает наказание Сенцов, Денисова заявила, что Москалькова сможет встретиться с арестованными или находящимися под следствием на Украине россиянами только на условии взаимного посещения украинским омбудсменом осужденных в России украинцев, передает ТАСС.

"Если Москалькова хочет поехать на Украину на условиях синхронности и взаимности, то прежде я должна получить доступ к украинцам в российской тюрьме. Наш президент Петр Порошенко выполнил, что обещал: ей [Москальковой] сняли запрет на посещение Украины, она приехала и встретилась с семью моряками (траулера "Норд". - Прим. NEWSru.com), которые находятся в списках на посещения, а я еще ни одного из нашего списка не посетила и требую к ним допуска. Тогда где же эта зеркальность? Тогда я должна встретиться с Сенцовым", - заявила Денисова.

Что касается Москальковой, 26 июня в ходе поездки в Киев она анонсировала, что намерена в ближайшее время посетить Олега Сенцова в колонии. Кроме того, она обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы к нему допустили врачей, которых предложат адвокаты и родственники.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что режиссер создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Олег Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая. Его требование - освободить 64 украинских политзаключенных в России. С просьбой освободить Сенцова уже выступали многие знаменитые деятели культуры, правозащитники и высокопоставленные лица.

Москалькова и Денисова 14 июня обменялись списками заключенных и составили план их посещения в России и на Украине. Программа визитов, как сообщалось, расписана до августа. Денисова ранее пыталась посетить Сенцова, но ее не пустили дальше ворот колонии. Российский омбудсмен заявила тогда, что ее украинская коллега нарушила российское законодательство.

Москалькова, в свою очередь, 26 июня потерпела неудачу в попытке встретиться в Киеве с осужденным на Украине россиянином Максимом Одинцовым. Руководство СИЗО Киева сослалось на отсутствие разрешения из Минюста Украины и разрешения суда. Переговоры с Денисовой не дали результата.