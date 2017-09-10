Олега Сенцова этапировали в СИЗО в Иркутске

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном РФ Крыму, этапировали из исправительной колонии в Якутске в следственный изолятор в Иркутске. Об этом вечером в субботу, 9 сентября, сообщается на сайте Совета правозащитников Иркутской области со ссылкой на членов региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), встретившихся с Сенцовым в местном СИЗО.

По их словам, украинский режиссер заявил, что ему неизвестно о причинах перевода в Иркутск. Сообщается, что из колонии в Якутске его увезли около недели назад. Согласно положениям Уголовно-исполнительного кодекса РФ, заключенного могут перевести в СИЗО для участия в судебном разбирательстве или в следственных действиях в качестве свидетеля, потерпевшего либо подозреваемого.

В августе 2015 года украинский кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества. Своей вины он не признал.