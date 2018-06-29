Дело "Ив Роше"
В 2012 году гендиректор российского филиала косметической компании "Ив Роше" Бруно Лепру написал заявление в Следственный комитет России, в котором обвинил Алексея и Олега Навальных в мошенничестве.
Российская "Ив Роше" работала с фирмой братьев Навальных, которая организовывала перевозку товаров компании. На судебном процессе представитель "Ив Роше" заявил, что компания не понесла ущерба от деятельности братьев Навальных, а Лепру отказался выступать в качестве потерпевшего и покинул Россию.
Алексей Навальный неоднократно заявлял, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Братья вину не признали.
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве. Согласно приговору, братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании".
Суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам условного срока, а его брата Олега - к трем с половиной годам лишения свободы.
Навальные и ЕСПЧ
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что возбужденное в России в отношении братьев Навальных дело "Ив Роше" рассматривалось с нарушениями. В то же время суд не нашел доказательств того, что дело было политически мотивированным.
Суд взыскал в пользу каждого из братьев по 10 тысяч евро компенсации, а также обязал Россию покрыть их судебные издержки в размере 73 тысяч евро.
В апреле нынешнего года президиум Верховного суда России признал законным приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше".
В июне прошлого года Урицкий районный суд Орловской области отказался смягчить наказание Олегу Навальному. Его защита просил о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Тот же суд отклонял ходатайство об условно-досрочном освобождении Навального.
Олег Навальный в колонии
В колонии Олег Навальный писал рассказы и картины. Он также запустил проект Tattoos from Russian Prison и рисовал эскизы татуировок и смог в исправительном учреждении получить второе высшее юридическое образование.
Навального семь раз отправляли в штрафной изолятор за различные дисциплинарные нарушения. Сам он рассказывал, что его помещали в ШИЗО за то, что не спал ночью и сидел за столом после отбоя.
19 марта экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак на встрече с президентом Владимиром Путиным передала ему просьбу о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными. В списке значился и Олег Навальный.
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