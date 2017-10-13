Из числа респондентов 39% знают, что Каталония — это часть Испании, 18% опрошенных назвали ее территорией Испании, которая хочет отделиться. Еще 15% слышали о таком регионе, 6% назвали ее отдельной страной.
О важности для России ситуации в Каталонии заявили 17% опрошенных, еще 27% признали, что референдум «скорее важен». По мнению 14% участников опроса, ситуация в Каталонии не важна для России.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Каталонии, ранее заявлял, что Москва «очень переживает за Испанию», но при этом подчеркнул, что референдум - это «внутреннее дело страны».
Референдум об отделении Каталонии прошел 1 октября, около 90% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Испании не признали итоги голосования, в нем приняли участие 42% жителей Каталонии.
11 октября лидер Каталонии Карлес Пучдемон подписал «Декларацию представителей Каталонии», в которой говорится, что регион становится «независимой республикой».
Премьер-министр Испании Мариано Рахой обвинил Пучдемона в создании «намеренной путаницы» и заявил о намерении восстановить «определенность» в ситуации с подписанием регионом декларации об отделении от Испании.
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