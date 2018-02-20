Причиной назван возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки в этих моделях, что может привести к оплавлениям и возгоранию. В связи с этим на отзываемых автомобилях будет произведена замена нагревательного элемента.
Агентство опубликовало перечень VIN-кодов (.pdf) этих машин. Сверившись с этим списком, владельцы A4, A5 и Q5 в РФ могут выяснить, попадает ли их машина под данную отзывную кампанию, самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт или дождаться приглашения от ООО "Фольксваген Груп Рус", являющегося официальным представителем этого германского бренда на отечественном рынке. Все ремонтные работы будут бесплатными для автовладельцев, отмечается в сообщении.
В конце 2017 года было объявлено об отзыве по этой же причине 1 880 таких же моделей Audi, также реализованных в РФ с 2011-го по 2016 год. Несколькими днями ранее стало известно, что Audi отзовет 330 тысяч A4, A5 и Q5, произведенных в 2011 - 2015 годах и проданных на германском рынке, из-за вероятности перегрева в системе дополнительного отопления. Сообщалось, что уже зарегистрировано несколько десятков случаев перегрева, которые привели к появлению запаха гари в салоне, но никто из людей при этом не пострадал.
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