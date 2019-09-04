"Неизвестный сообщил в полицию о минировании Павелецкого вокзала. На место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. Ведется проверка информации об угрозе взрыва. В целях обеспечения безопасности эвакуированы порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вокзал сейчас работает только на выход.
Около 200 человек эвакуировали из здания Павелецкого вокзала в Москве из-за угрозы взрыва
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