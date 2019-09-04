Около 200 человек эвакуировали из здания Павелецкого вокзала в Москве из-за угрозы взрыва

"Неизвестный сообщил в полицию о минировании Павелецкого вокзала. На место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. Ведется проверка информации об угрозе взрыва. В целях обеспечения безопасности эвакуированы порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вокзал сейчас работает только на выход.