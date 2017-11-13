По его словам, поправки могут быть приняты в трех чтениях до среды, 15 ноября. Поправка о блокировке по представлению Генпрокуратуры уже прошла первое чтение. Вполне возможно, пункт об ограничении работы западных СМИ в России впишут в нее.

Поводом для ужесточения условий работы зарубежных СМИ в России стала ситуация с телеканалом Russia Today в США. Американский Минюст потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Сначала руководство телеканала отказалось это делать, но впоследствии согласилось. В России это требование сочли попыткой притеснения российских СМИ и пообещали в ответ «зеркальные меры».

На прошлой неделе в Госдуме РФ заявили, что ограничения могут коснуться не только американских, но и вообще всех зарубежных СМИ, работающих в России, а также соцсетей.

Позднее стало известно, что речь идет не о соцсетях в целом, а только об аккаунтах СМИ. В руководстве Госдумы не исключали, что законопроект об ограничениях работы зарубежных СМИ может быть принят до конца этой недели. Там также подчеркивали, что на зарубежные СМИ могут распространить действие закона об иностранных агентах.