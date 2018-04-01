Огонь распространялся по торгово-развлекательному центру "Зимняя вишня" в Кемерово "стремительно и лавинообразно". Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, первый датчик дыма сработал над детской игровой зоной, где находились поролоновые кубики. Уже через девять секунд включился соседний, а через 15-17 секунд - в вентиляционной камере на пятом этаже и через 39 секунд - в холле у лифтов.

Специалисты не исключают, что очаг возгорания мог находиться в месте прохождения силового кабеля между третьим и четвертым этажами. Неподалеку от этой зоны как раз и были размещены поролоновые кубики, что, по всей видимости, привело к стремительному распространению огня. Ситуацию усугубила "приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара", рассказал Еникеев.

Пожарные были на месте ЧП уже через четыре минуты

Пожарные приехали на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о возгорании. Однако к этому моменту огнем уже была охвачена значительная площадь, сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Между тем, говоря о необходимости осуществления пожарного надзора на объектах малого бизнеса, связанных с массовым скоплением народа, Ринат Еникеев предложил внести поправки в закон "О защите прав предпринимателей". Он освобождает от соответствующих инспекций на период надзорных каникул. Подобные послабления действуют до конца 2018 года.

Центр должны были проверять в 2016 году

Еникеев рассказал, что в 2016 году, через три года после ввода помещений комплекса "Зимняя вишня" в эксплуатацию, инспектор должен был провести его проверку. Специалисту, однако, "был представлен документ из службы госстатистики Кемеровской области, в котором четко было указано, что ООО "Зимняя вишня Кемерово" относится к малым предприятиям", пояснил Еникеев. После этого законных оснований для проверки не осталось, а добровольно проходить ее торговый центр отказался.

Крупный пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. Некоторые жители города не верят в эти данные, считая, что число жертв существенно занижено.