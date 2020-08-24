Официальный Берлин не исключает отравления Алексея Навального

Правительство Германии не исключает, что российский оппозиционер Алексей Навальный, доставленный на лечение в берлинскую клинику "Шарите", был отравлен. Существует "определенная вероятность" подобной ситуации, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 24 августа. "К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", - добавил он. Официальный Берлин призвал к "полной прозрачности" в расследовании инцидента.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.