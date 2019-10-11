Офицеров ФСБ РФ оправдали по делу о крупном хищении

Присяжные второго Западного окружного военного суда оправдали офицеров ФСБ Владимира Подольского и Андрея Польщикова по делу о мошенничестве на 25 миллионов рублей и покушении на следователя. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
FSB
© Itar-Tass / Scanpix

По версии следствия, бывший гендиректор ведомственной охраны объектов промышленности, экс-командир группы спецназа "Вымпел" генерал-майор ​Подольский и исполнительный директор полковник Польщиков с 2012 по 2016 год похищали бюджетные деньги через фиктивное трудоустройство, в том числе – своих родственников.

Кроме того, Польщикова обвиняли в покушении на военного следователя Паутова, который занимался делом о мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году полковник и двое его подельников, переодевшись в бездомных, хотели проколоть колесо машины Паутова, выманить его из дома и напасть. Но следователь вызвал полицию, и обвиняемые сбежали.

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Дело в отношении офицеров ФСБ вначале рассматривалось в Мосгорсуде, но из-за нарушений, допущенных следствием, было возвращено в прокуратуру, а из неё поступило уже в военный суд.

Перед присяжными были поставлены 34 вопроса о причастности к покушению и мошенничеству. Все 8 присяжных оправдали Польщикова и Подольского. Их убедила версия защиты о том, что все деньги, которые они получили в госучреждении, направлялись через Подольского на некие секретные операции в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

В ближайшее время по делу будет вынесен оправдательный приговор, а за бывшими обвиняемыми признано право на реабилитацию. Гособвинение собирается подать апелляцию на приговор.

Радио Свобода
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