По версии следствия, бывший гендиректор ведомственной охраны объектов промышленности, экс-командир группы спецназа "Вымпел" генерал-майор Подольский и исполнительный директор полковник Польщиков с 2012 по 2016 год похищали бюджетные деньги через фиктивное трудоустройство, в том числе – своих родственников.
Кроме того, Польщикова обвиняли в покушении на военного следователя Паутова, который занимался делом о мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году полковник и двое его подельников, переодевшись в бездомных, хотели проколоть колесо машины Паутова, выманить его из дома и напасть. Но следователь вызвал полицию, и обвиняемые сбежали.
Дело в отношении офицеров ФСБ вначале рассматривалось в Мосгорсуде, но из-за нарушений, допущенных следствием, было возвращено в прокуратуру, а из неё поступило уже в военный суд.
Перед присяжными были поставлены 34 вопроса о причастности к покушению и мошенничеству. Все 8 присяжных оправдали Польщикова и Подольского. Их убедила версия защиты о том, что все деньги, которые они получили в госучреждении, направлялись через Подольского на некие секретные операции в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
В ближайшее время по делу будет вынесен оправдательный приговор, а за бывшими обвиняемыми признано право на реабилитацию. Гособвинение собирается подать апелляцию на приговор.
Офицеров ФСБ РФ оправдали по делу о крупном хищении
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