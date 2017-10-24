Инцидент произошел в понедельник около четырех вечера в станице Шелковская в одной из частей Росгвардии. Военный смертельно ранил четверых сослуживцев и "был ликвидирован дежурным подразделением", говорится в сообщении департамента Росгвардии по взаимодействию со СМИ.
Мотивы, по которым офицер начал стрельбу, не уточняются.
Проводится служебная проверка, пояснили в Росгвардии, на место происшествия направлена группа офицеров центрального аппарата. Помимо следователей в воинской части будут работать военные психологи.
В конце сентября 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, призванный в Дагестане, открыл огонь по офицеру и сослуживцам на полигоне в Амурской области. Трое человек погибли, двое были ранены. Ефрейтор был убит при задержании.
В марте этого года в результате нападения на воинскую часть Росгвардии в Чечне в районе станицы Наурская погибли шесть военнослужащих, нападавшие были убиты.
Воспользовавшись сильным туманом, нападавшие тогда попытались проникнуть на территорию военного городка, после чего завязался бой.
Ответственность за нападение на часть взяло на себя "Исламское государство".
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