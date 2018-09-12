Один из двух подростков, устроивших резню в пермской школе, признан невменяемым

"Суд состоится, и будет понятна позиция в отношении еще одного молодого человека", - пояснила Кузнецова, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах международного семинара "Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" в Санкт-Петербурге.

При этом омбудсмен отметила, что главное, по ее мнению, - в Пермском крае началась подготовка специалистов-психологов, потому что там есть проблемы с психологами в школах.

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Двое подростков 15 и 16 лет 15 января устроили поножовщину в одном из классов школы. Они напали на педагога и четвероклассников. Пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы, пятеро прооперированы. Учительница Наталья Шагулина пыталась защитить учеников и чудом выжила, получив 17 ножевых ранений.

Напавшим было предъявлено обвинение в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Малолетние преступники тоже попали в больницу, попытавшись порезать и себя.