Один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Москве

Москве в субботу, 9 мая, произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. Погиб один человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере. Три человека обратились за помощью. Все пациенты эвакуированы в другие корпуса и больницы.
В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 9, 2020
Пожар произошел в урологическим корпусе больницы имени Спасокукоцкого. Корпус был перепрофилирован для приема больных с SARS-CoV-2.
Пожар из-за неисправности медицинского оборудования?
По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось из-за воспламенения кислородного баллона в одном из отделений, источник ТАСС назвал предварительной версией пожара неисправность медицинского оборудования.
На этой неделе Сергей Собянин сообщил, что количество зараженных коронавирусом москвичей может составлять до 300 тысяч человек. Он подчеркнул, что речь идет именно о "реально больных", а не о официальной статистике. Собянин отметил, что надо "максимально выявить" больных, чтобы отправить их на карантин.
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