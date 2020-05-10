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Пожар произошел в урологическим корпусе больницы имени Спасокукоцкого. Корпус перепрофилирован для приема больных с коронавирусом.
Один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Москве
© Itar-Tass / Scanpix

Москве в субботу, 9 мая, произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. Погиб один человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере. Три человека обратились за помощью. Все пациенты эвакуированы в другие корпуса и больницы.

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Пожар произошел в урологическим корпусе больницы имени Спасокукоцкого. Корпус был перепрофилирован для приема больных с SARS-CoV-2.

Пожар из-за неисправности медицинского оборудования?

По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось из-за воспламенения кислородного баллона в одном из отделений, источник ТАСС назвал предварительной версией пожара неисправность медицинского оборудования.

На этой неделе Сергей Собянин сообщил, что количество зараженных коронавирусом москвичей может составлять до 300 тысяч человек. Он подчеркнул, что речь идет именно о "реально больных", а не о официальной статистике. Собянин отметил, что надо "максимально выявить" больных, чтобы отправить их на карантин.

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Deutsche Welle
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