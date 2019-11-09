По задумке Соколова, объяснить его поступок должно было письмо. Дома он планировал оставить завещание. Издание пишет, что Ещенко предположительно была застрелена из мелкокалиберного обреза еще 7 ноября в квартире Соколова на Мойке, 82: пара жила вместе. Мотивом убийства могли стать неприязненные отношения девушки с дочерьми историка.

Издание пишет, что уже после расправы над возлюбленной Соколов принимал в пятницу гостей, спрятав тело. В субботу мужчина решил избавиться от трупа и купил пилу, чтобы расчленить его. В процессе он испытывал приступы дурноты и выпивал. По данным 47news, в ночь на 9 ноября он выбросил в Мойку сумку с ногами девушки, а утром из реки выловили самого Соколова с отпиленными руками его жертвы в рюкзаке.

По одним данным, он пытался утопить и их, но не преуспел. По другим данным, преподаватель был уже сильно пьян и свалился в воду. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в правоохранительных органах. Педагог жил через дорогу от набережной.

Студенты СПбГУ рассказали РБК, что Соколов "всегда был несколько импульсивным", но "никаких настораживавших инцидентов не было", и выразили надежду, что информация о его причастности к убийству - вброс. Другое мнение приводит РИА ФАН. "Он сумасшедший, считал себя реинкарнацией Наполеона. Он реально был самодуром. На первой паре находил жертву и наряжал ее в доспехи. Его все считали больным человеком", - рассказала агентству выпускница исторического факультета.

О любви Соколова к "дебильной реконструкции с переодеванием" рассказал и историк Евгений Понасенков, у которого был конфликт с преподавателем из-за обвинений последнего в плагиате. "Он говорил, что он сир, Наполеон, понимаете. Он сумасшедший. Он называл ее [убитую] Жозефиной - он их всех называет так", - сказал Понасенков "360". Он отметил, что предупреждал руководство СПбГУ о "ненормальности" Соколова и неоднократно просил его уволить, однако никто не прислушался к его доводам.

В 2018 году одна из студенток, с которой у Соколова тоже были близкие отношения, написала на него заявление, обвинив в жестоком избиении. Девушка говорила, что историк привязал ее к стулу и грозил изуродовать лицо горящим утюгом, а при попытке к бегству пытался задушить кожаным шнуром.

"Все знали, что он живет с Анастасией. Весь университет знал, что он ее совратил, что они сожительствуют. Я сказал, что с ней будет как минимум то же самое, что с той девочкой, которую он избил на съемной квартире связанную. Я просил ректора и декана - увольте его, чтобы они не общались с этой девочкой - они меня не послушали", - сказал Понасенков.

Кроме того, в прошлом году на лекции Соколова избили студента, задавшего ему вопрос о плагиате. Университетская комиссия по этике лишь осудила преподавателя, заявив, что педагог нанес ущерб имиджу вуза.

Бывший студент Соколова и сокурсник Ещенко Василий Кунин в субботу написал в Facebook, что преподаватель "уже подавал признаки нетерпимости и невменяемости". Кунин упомянул о тех же эпизодах - нападении на студента и избиении девушки.

Доктор исторических наук, заведующий лабораторией "Казачество" Южного научного центра РАН, профессор ЮФУ Андрей Венков, отзываясь о Соколове, отметил, что тот "внес огромный вклад в развитие нашей отечественной науки по периоду наполеоновских войн", но "всю жизнь играл во что-то, он всю жизнь организовывал реконструкции и прямо вживался в них, постоянно появлялся в костюме наполеоновского генерала и требовал, чтобы к нему обращались, как к Наполеону, то есть "сир" - ваше величество".

"Он вел себя как на войне. К нему были претензии от общества охраны европейских животных, потому что когда он скакал на лошадях, он им губы раздирал удилами. Он как генерал на поле боя, за неисполнение приказа - расстрел. Он очень жесткий", - заключил Венков в разговоре с порталом 78.ru.

По словам Дмитрия "Гоблина" Пучкова, на канале которого Соколов обсуждал наполеоновские войны и спорил с Понасенковым, в последнее время Соколов был на нервах из-за обвинений в плагиате. "Ему натурально организовали травлю, звонили, говорили гадости ему и женщине его, расписали весь подъезд мерзостью, подкидывали всякую дрянь, пугали", - сообщил Пучков "Фонтанке".

Блогер, ранее служивший в правоохранительных органах, отметил, что однажды Соколов советовался с ним по поводу угроз опубликовать заявление девушки, с которой у историка "вышел скандал с рукоприкладством". "И через некоторое время, правда, опубликовали заявление - но не скан документа, не фото, а просто набранный текст. То есть, в моем понимании, травля была организована в циклопическом масштабе, задействованы [были] серьезные деньги, серьезные люди. Нервы ему трепали очень серьезно", - сказал Пучков.

Meduza обратила внимание, что после сообщений об убийстве имя Соколова исчезло из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). Копия страницы, на которой указано, что Соколов является президентом Общероссийского военно-исторического общественного движения, пока доступна в кэше Google.

Советница председателя РВИО Ирина Казначеева в свою очередь заявила "Газете.Ru", что Соколов не является членом организации. "Я имя Соколова слышу впервые. Когда написали об этом, я не поняла, как его привязали к РВИО. Мы хотим разобраться, что это такое. Сейчас пытаемся связаться с председателем научного совета Владимиром Чуровым", - сказала она. Казначеева объяснила, что в научный совет при РВИО входит много разных ученых, так как основная задача военно-исторического общества - консолидировать военных историков, которые пишут или высказываются на соответствующую тему.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/09nov2019/napoleon.html