По словам Теплицкой, Эрматова держали в "секретной тюрьме" с 6 апреля по 11 мая. Мужчину приковали к батарее, надели ему на голову мешок, а затем подвергли пыткам с использованием электричества.

Следы побоев не были зафиксированы официально. После того, как об аресте Эрматова было объявлено официально, пытки прекратились, сообщила член ОНК.

Брат Мухамадюсупа Эрматова - Ибрагим, также обвиняемый по делу о теракте, рассказал правозащитникам, что его били в здании СК РФ и надевали мешок на голову.

Ранее о пытках в "секретной тюрьме ФСБ" перед официальным задержанием заявляли двое других обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга - Акрам и Аброр Азимовы. Защита также называла видео задержания Акрама Азимова сфальсифицированным.

Во вторник на первом выездном заседании Московского окружного военного суда никто из 11 обвиняемых по делу о теракте не признал вину, передает ТАСС.

Перед судом предстали предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления - Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азизов и Мухамадюсуп Эрматов. Всем им вменяется участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), покушение на совершение теракта 3 апреля 2017 года (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 205 УК РФ), совершение теракта организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), незаконное изготовление и оборот взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), хранение и перевозка взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов, являвшийся выходцем из Киргизии, взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 16 человек, включая предполагаемого террориста, еще 67 человек получили ранения.

Ущерб, нанесенный ГУП "Петербургский метрополитен", составил 108 млн рублей.

По версии следователей, старший брат организатора теракта Акрам Азимов выступал посредником, который взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации. По словам братьев Азимовых, они не знали, что участвуют в подготовке теракта и в непосредственной организации его.

Ранее собщалось, что ответственность за теракт взяла на себя группировка, связанная с "Аль-Каидой"*, - "Катиба аль-Имам Шамиль". Террористы этой организации назвали теракт ответом на действия российских властей в Сирии, Ливии и Чечне.

Предполагаемый заказчик теракта Сирожиддин Мухтаров, а также еще один, по версии следствия, организатор преступления Бобиржон Махбубов арестованы в России заочно, передает "Интерфакс".