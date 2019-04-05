Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, не подал к 1 апреля декларацию о доходах за прошлый год. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Raufas Arašukovas
© twitter

По закону "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы", непредставление или несвоевременное представление сведений о доходах и имуществе может стать основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора.

По словам Воробьева, на следующей неделе вопрос о несдаче декларации Арашукова рассмотрит комиссия Совета Федерации. Затем его вынесут на пленарное заседание Совета Федерации. Только там может быть принято решение о лишении Арашукова статуса сенатора, подчеркнул Воробьев.

Статьи по теме:
Коррупция в "Газпроме" - это угроза безопасности Европы  (11)
ФБК Навального провел расследование о клане, разворовавшем Северный Кавказ  (15)

Рауф Арашуков был арестован 30 января, после того, как его задержали в зале заседаний Совета Федерации. Он временно отстранен от должности сенатора.

Его отец Рауль Арашуков также арестован; его обвиняют в хищении газа у "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В деле Арашуковых анонсированы новые задержания (4)

Отец задержанного сенатора Арашукова работал в местном...

Российского сенатора задержали на заседании Совета Федерации по делу об убийствах (30)

Члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа...

Россия

Обвиняемого в убийствах российского сенатора могут лишить его статуса

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф...

Основателей феминистского кафе в Петербурге вызвали на допрос за дискриминацию мужчин (5)

В Санкт-Петербурге к соосновательнице феминистского...

В Кремле заявили, что "более 20% американцев хотят уехать из США". Это не так (13)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля...

Россия остается лидером по количеству неисполненных решений ЕСПЧ (5)

По итогам 2018 года Россия остается лидером по количеству...

В Госдуме РФ призвали исключить Эстонию из ООН (7)

Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке...

TOP новостей

Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (14)

В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...

Vytenis Andriukaitis Gitanas Nausėda Ingrida Šimonytė announces her presidential bid Valdemaras Tomaševskis

Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (63)

12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...

Президентские дебаты: пять вопросов и ответов (3)

В понедельник вечером в Вильнюсе состоятся дебаты...

Впечатляющая идея для Вильнюса: город может значительно вырасти (79)

Большинству горожан есть что сказать по поводу...

Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (10)

По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...