По закону "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы", непредставление или несвоевременное представление сведений о доходах и имуществе может стать основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора.
По словам Воробьева, на следующей неделе вопрос о несдаче декларации Арашукова рассмотрит комиссия Совета Федерации. Затем его вынесут на пленарное заседание Совета Федерации. Только там может быть принято решение о лишении Арашукова статуса сенатора, подчеркнул Воробьев.
Рауф Арашуков был арестован 30 января, после того, как его задержали в зале заседаний Совета Федерации. Он временно отстранен от должности сенатора.
Его отец Рауль Арашуков также арестован; его обвиняют в хищении газа у "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.
Обвиняемого в убийствах российского сенатора могут лишить его статуса
Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф...
Основателей феминистского кафе в Петербурге вызвали на допрос за дискриминацию мужчин (5)
В Санкт-Петербурге к соосновательнице феминистского...
В Кремле заявили, что "более 20% американцев хотят уехать из США". Это не так (13)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля...
Россия остается лидером по количеству неисполненных решений ЕСПЧ (5)
По итогам 2018 года Россия остается лидером по количеству...
В Госдуме РФ призвали исключить Эстонию из ООН (7)
Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке...
TOP новостей
Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (14)
В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...
Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (63)
12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...
Президентские дебаты: пять вопросов и ответов (3)
В понедельник вечером в Вильнюсе состоятся дебаты...
Впечатляющая идея для Вильнюса: город может значительно вырасти (79)
Большинству горожан есть что сказать по поводу...
Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (10)
По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...