Решением суда заключен под стражу сотрудник исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области, обвиненный в совершении убийства, а также в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств и с причинением тяжких последствий. Об этом в среду, 25 июля, сообщили в следственном управлении СКР по Брянской области.

В пресс-релизе указывается, что следственные органы расследуют уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии. По версии следствия, 22 июля, применяя насилие и используя специальные средства, он ограничил движение осужденного и перевязал тканью его лицо, в результате чего последний умер от удушения. 24 июля обвиняемый был задержан.

В России задержан сотрудник колонии, где умер заключенный

Расследование продолжается, по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

За последнее время это уже второй резонансный случай, когда стало известно о применении пыток к заключенным.

Пытки в ярославской колонии

"Новая газета" опубликовала 20 июля видео, на котором видно, как сотрудники колонии издеваются над заключенным Евгением Макаровым. В частности, его положили на стол лицом вниз, избивали дубинками, выливали на голову воду из ведра. По данным издания, преступление произошло летом 2017 года. Запись журналистам передал правозащитный фонд "Общественный вердикт".

В день публикации видео правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий тех работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного. После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начал служебную проверку. 25 июля суд арестовал на два месяца пятерых сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославской области, где пытали заключенного Макарова.