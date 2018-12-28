2018 год стал продолжением политики Запада по разжиганию антироссийских настроений в мире, считают в Общественной палате Российской Федерации.
Algirdas Paleckis
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"Нагнетаемая атмосфера враждебности по отношению к России и ее гражданам, усиливающиеся международные санкции и массированное распространение провокационных и фальшивых историй сеют недоверие и подозрительность в мире и дают политикам ложные основания принимать агрессивные меры против России и навязывать политику репрессий в отношении людей, которые выступают с независимым мнением. При этом их не смущает тот факт, что подобного рода действия нарушают права и свободы человека и основополагающие демократические ценности, такие как свобода слова, невмешательство в частную жизнь, защита прав и свобод личности", – говорится в заявлении "О преследовании граждан по политическим мотивам в странах Запада", опубликованном на сайте учреждения.

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Политические мотивы, по мнению авторов заявления, имеет задержание в Украине главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского, в Вашингтоне – Марии Бутиной, в Литве – гражданина России, историка Валерия Иванова, позже отпущенного, и гражданина Литвы, бывшего руководителя "Социалистического народного фронта" Альгирдаса Палецкиса.

В Литве по подозрению в шпионаже на Россию были задержаны несколько человек. Правоохранительные органы Литвы утверждают, что они "раскрыли сеть лиц, деятельность которых представляет угрозу безопасности страны". О проведении досудебного расследования случаев шпионажа в пользу России сообщил генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис 19 декабря.

По его словам, один из подозреваемых, известный политик, в прошлом дипломат, депутат Сейма в 2004-2007 годах и вице-мэр Вильнюса в 2007-2008 годах Альгирдас Палецкис, находится под арестом с октября нынешнего года. Другого - бывшего лидера прокремлевского движения "Единство", гражданина России Валерия Иванова - задержали во время обыска 18 декабря, однако через два дня освободили из-под стражи.

Один из бывших переговорщиков о вступлении Литвы в Евросоюз (ЕС) А. Палецкис был исключен из Социал-демократической партии политик из-за противостояния и открытой конфронтации с партийным руководством в 2008 году. Потом он сам создал партию "Фронт", из который вышел в начале этого года.

В 2012 году А. Палецкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики после того, как в 2010 году заявил: "А кто был 13 января у башни (телебашни - BNS)? И, как теперь выясняется, свои стреляли в своих".

Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший руководитель А. Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

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