Общественная палата России предложила Госдуме и Совету Федерации ужесточить наказание за угрозы и травлю в интернете. "Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления", - цитирует газета "Известия" автора инициативы, члена Общественной палаты Александра Малькевича в понедельник, 13 апреля.
Инициатива предполагает, что угроза убийством и тяжким причинением вреда здоровью, высказанная в интернете, грозит принудительными работами или лишением свободы на срок до семи лет. Авторы также предлагают наказывать за клевету штрафом до 6 млн рублей. Штраф предусмотрен и для физических лиц за регистрацию в соцсетях без предоставления личных данных.
Российское законодательство пока не предусматривает прямую ответственность за подобные действия в интернете, говорится в пояснительной записке. По сведениям издания, обе палаты парламента готовы рассмотреть предлагаемые нововведения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
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