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Член Общественной палаты инициировал поправки в УК и КоАП РФ и предлагает лишать свободы на срок до 7 лет за угрозу убийством в интернете, а за клевету в Сети - штрафовать на суммы до 6 млн рублей.
Šimtai rusų Maskvoje protestavo prieš griežtesnę interneto kontrolę
Šimtai rusų Maskvoje protestavo prieš griežtesnę interneto kontrolę
© AFP / Scanpix

Общественная палата России предложила Госдуме и Совету Федерации ужесточить наказание за угрозы и травлю в интернете. "Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления", - цитирует газета "Известия" автора инициативы, члена Общественной палаты Александра Малькевича в понедельник, 13 апреля.

Инициатива предполагает, что угроза убийством и тяжким причинением вреда здоровью, высказанная в интернете, грозит принудительными работами или лишением свободы на срок до семи лет. Авторы также предлагают наказывать за клевету штрафом до 6 млн рублей. Штраф предусмотрен и для физических лиц за регистрацию в соцсетях без предоставления личных данных.

Российское законодательство пока не предусматривает прямую ответственность за подобные действия в интернете, говорится в пояснительной записке. По сведениям издания, обе палаты парламента готовы рассмотреть предлагаемые нововведения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Deutsche Welle
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