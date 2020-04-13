Общественная палата России предложила Госдуме и Совету Федерации ужесточить наказание за угрозы и травлю в интернете. "Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления", - цитирует газета "Известия" автора инициативы, члена Общественной палаты Александра Малькевича в понедельник, 13 апреля.

Инициатива предполагает, что угроза убийством и тяжким причинением вреда здоровью, высказанная в интернете, грозит принудительными работами или лишением свободы на срок до семи лет. Авторы также предлагают наказывать за клевету штрафом до 6 млн рублей. Штраф предусмотрен и для физических лиц за регистрацию в соцсетях без предоставления личных данных.

Российское законодательство пока не предусматривает прямую ответственность за подобные действия в интернете, говорится в пояснительной записке. По сведениям издания, обе палаты парламента готовы рассмотреть предлагаемые нововведения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.