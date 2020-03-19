Изменения в Конституцию "усиливают и без того мощную вертикаль власти недемократического и нефедеративного характера", "способствуют дальнейшей изоляции страны от демократической Европы", при этом попирается "фундаментальный принцип демократического государства - сменяемость власти", указано в обращении.
По инициативе правозащитников, юристов и оппозиции
Изначально с этой петицией выступили 120 правозащитников, юристов и представителей оппозиции в России. Они призывают Совет Европы запросить оценку того, как меняется Конституция РФ, у Венецианской комиссии.
Решения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, но ее заключение позволит задокументировать нарушения, связанные с поправками и их принятием, сказал эксперт по конституционному праву Станислав Станских газете "Ведомости".
Российский парламент одобрил пакет нововведений в конституцию, инициированный президентом Владимиром Путиным. Среди прочего, они предусматривают обнуление президентских сроков для Путина, что позволит ему вновь занять пост главы государства. Конституционный суд одобрил эти поправки, всенародное голосование по ним назначено на 22 апреля.
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