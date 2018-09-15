Российское издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat опубликовали справку из ФМС на Александра Петрова, которого власти Великобритании называют агентом Главного управления генерального штаба (ГУ ГШ) Минобороны России и обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Александр Петров
© AFP / Scanpix

В этой справке ФМС есть пометки, которые могут действительно свидетельствовать о том, что Александр Петров имеет отношение к российской разведке. Например, там стоит пометка "есть письмо с.с". Аббревиатурой "С.С" обычно помечают сведения под грифом "совершенно секретно".

Но никто не обратил внимание на другую пометку в справке, которая гораздо более явно доказывает возможную причастность Петрова к Министерству обороны России. В справке ФМС есть пометка "сведений не давать", и в ней указан телефон: 195-79-66.

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Этот номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России. В том, что телефон из справки ФМС на Петрова относится к Министерству обороны России, легко убедиться и другим способом. Можно в любом поисковике вбить первые 5 цифр из справки на Петрова и найдется несколько номеров телефонов подразделений и подведомственных структур Минобороны.

К примеру, у журнала "Зарубежное военное обозрение" Министерства обороны телефон (499) 195-79-64 (отличается только на одну цифру от номера из справки на Петрова). Редакция журнала располагается на Хорошевском шоссе, поблизости со штаб-квартирой ГУ ГШ.

"Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, — это телефон отдела кадров места, где они служат", — предположил в разговоре с "Новой газетой2 бывший сотрудник спецслужб.

"Новая газета"
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