Обнародована характеристика КГБ на Владимира Путина: как Штирлиц - морально устойчив

В тексте характеристики, которая выдана Дзержинским райкомом комсомола, говорится, что "товарищ Путин состоит на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года" - тогда будущему первому лицу государства было 23 года, пишет портал 78.ru.

"Во время работы в органах госбезопасности Путин В. В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником... Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", - отмечается в характеристике.

"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", - говорится в характеристике.

Там отмечается, что Путин в свободное от работы время занимается спортом, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, является чемпионом Ленинграда 1976 года.

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина: https://t.co/WrloUDtZCW pic.twitter.com/dvMVnqkVuB — 78 | НОВОСТИ (@good78news) October 30, 2019

Директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Владимир Тарадин в интервью телеканалу "360" сообщил, что "этот документ никогда не был секретным, это обычная комсомольская характеристика".

Он пояснил, что характеристика представлена на выставке, которую организовали в честь 90-летия архива. В ее экспозиции находятся документы "самых ярких представителей, которые оставили в нашем городе свой след". Это и маршалы СССР Михаил Тухачевский, Георгий Жуков и Леонид Говоров, режиссер Георгий Товстоногов, первый космонавт СССР Юрий Гагарин и многие другие.

Напомним, Владимир Путин начал работать в КГБ по окончании юридического факультета Ленинградского госуниверситета в 1975 году.

В здании управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, в "Большом доме" на Литейном проспекте, 4, Владимир Путин работал с 1975 по 1984 годы. Начинал он там старшим лейтенантом.

По собственным словам Путина, он участвовал, к примеру, в разгоне политической демонстрации к 150-летию восстания Декабристов на Сенатской площади.

Одновременно с Путиным в "Большом доме" работали бывшие главы наркоконтроля Виктор Черкесов и Виктор Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В 1985-1990-х Владимир Путин служил в ГДР по линии внешней разведки. Туда он уехал, будучи уже майором. В 1991 году Путин уволился из органов госбезопасности.

Существует легенда, согласно которой весной 1999 года в Кремле обсуждались данные социологического исследования о том, на кого должен быть похож будущий российский президент. Якобы победили сразу трое "силовиков": полководец Георгий Жуков, разведчик Макс Отто фон Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова и герой Владимира Высоцкого Глеб Жеглов.

Так ли это было на самом деле или нет, но приписываемые этим героям черты во многом позднее стали характерны для образа Путина-президента.

Рассекречена характеристика истинного арийца беспощадного к врагам Рашки, самбисто-дзюдоиста, комсомольца и просто хорошего парня, сотрудника КГБ Владимира Путина pic.twitter.com/OOFrv4YIpE — uri (@uri9909) October 31, 2019