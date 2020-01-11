Во время плановых учений Минобороны России на арендуемом РФ полигоне в Казахстане обломки российской ракеты упали за пределы установленных мест, однако взрыва не произошло. Об этом сообщает министерство обороны Казахстана в субботу, 11 января.

Как указано в пресс-релизе министерства, инцидент произошел 9 января в Байганинском районе Актюбинской области и не повлек за собой ни жертв, ни разрушений. Пуск ракет с использованием объектов на территории Республики Казахстан проводился согласно годовому плану и графику проведения учений, отмечается далее в документе.

В Минобороны России на момент публикации материала DW инцидент никак не прокомментировали.