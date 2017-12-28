Здоровья попросили бы 63% россиян, счастья - 27%, денег - 17%. Причем о здоровье для себя и близких чаще всего просили люди старше 45 лет. А вот счастья хотели респонденты всех возрастов без исключения. Желание заработать много денег в будущем году чаще высказывали молодые россияне в возрасте 18-34 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования.
"Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы романтично-семейные пожелания - встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка", - сообщили социологи.
Также по 2% опрошенных хотели бы попросить Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь и новый смартфон, по 1% - новый компьютер и новое украшение.
В опросе приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.
В ноябре главный Дед Мороз России, который сейчас путешествует по стране, рассказал о необычных желаниях, которые он получает. Например, девушки по электронной почте просят его дать им "мужиков самостоятельных, не затюканных, которые умеют принимать решения сами". "Традиционно просят закрыть ипотеку, как минимум снизить процентную ставку", - отмечал Дед Мороз.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как не стать на праздник жертвой нечистого на руку Деда Мороза. В ведомстве советуют поспрашивать рекомендаций у друзей и знакомых, почитать интернет-форумы, хорошо изучить рынок аниматоров и проследить за правильностью заключения договора.
Подробнее: http://www.newsru.com/russia/28dec2017/dedmoroz.html
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