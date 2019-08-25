Проспект Академика Сахарова занят митингами каждые выходные последние два месяца: две недели назад там собрались 60 тысяч человек, выступающих против отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму.
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© Itar-Tass / Scanpix

Неделю назад на проспекте протестовали сторонники КПРФ, а в эту субботу Российский союз ветеранов Афганистана устроил митинг-концерт в честь 350-летия государственного флага (правда, 350 лет российскому триколору исполнилось в прошлом году). Оппозиция заявляла 24 августа на Сахарова свое мероприятие, но получила отказ.

Статьи по теме:
День флага Украины: история и мифы о сине-желтом флаге  (17)
По случаю юбилея Балтийского пути самолеты раскрасили в цвета флагов стран Балтии  (17)

Московская полиция оценила количество участников сначала в 94 тысячи, а потом в 100 тысяч человек. По впечатлениям корреспондента Би-би-си, вряд ли было больше 60 тысяч — примерно столько человек, по подсчетам Белого счетчика, было здесь же, на Сахарова, на митинге за честные выборы 10 августа: тогда полиция даже открывала тротуары для прохода людей, которые сегодня были закрыты.

"Кто выступать будет?"

"Кто выступит, тот и будет — я не смотрел афишу", — говорит добродушный, полный Александр в костюме цвета хаки. Он особо не скрывает, что работает в Регионжилстрое в Нижегородской области и с 40 коллегами приехал оттуда специально на праздник. "Сегодня ж день флага — конечно, всех попросили прийти на митинг", — улыбается он.

Такая история у многих. "На работе сказали прийти: нужно найти время и посвятить дню флага", — говорит женщина, пришедшая на митинг со взрослой дочерью: взявшись за руки, они танцуют под пение Светланы Сургановой.

"Нас заставили: ну так, добровольно-принудительно, — признается светловолосая девушка в круглых темных очках. — Мы из ГБУ".

"Вам это неприятно?"

"Нормально, — пожимает она плечами. — Мы в России живем".

Другая девушка — с модной стрижкой и в стильных очках с розовыми стеклами — смеется, когда я говорю, что она слишком круто выглядит, чтобы слушать "Голубых беретов".

"Просто нужно было прийти, постоять часок и уйти, и выглядеть круто уже в другом месте", — признается она.

Некоторые участники затруднялись даже ответить на вопрос, зачем они сюда пришли.

"Не знаю, — задумчиво тянет усатый дедушка в фуражке военно-морского флота. — На Москву посмотреть! Я ведь присягу принимал при красном флаге, так что у меня к флагу отношение… сложное".

Кто будет выступать, старичок тоже не знает: "Я ждал Собянина, но его, наверное, не будет".

"Вы его поддерживаете?"

"Я из Калуги, мне сложно сказать", — говорит он и добавляет, что приехал оттуда специально на митинг.

"Развал нашей родины"


Светловолосый юноша по имени Андрей размахивает маленьким триколором во время нашего разговора и сразу предупреждает:

— От меня вы не добьетесь, что меня заставили прийти или что-то такое.

— То есть вас не заставляли?

— Скажем так, немножко попросили.

Андрей говорит, что хорошо понимает тех, кто на этот же проспект выходит протестовать: "В России все хуже и хуже жить, шесть лет подряд падают доходы у граждан. Я сам из регионов, из Орла, знаю, как там живется — зарплата 25 тысяч максимум".

Юноша долго рассуждает о том, что сам он против революций и за эволюционный метод развития: пусть люди, которые хотят что-то улучшить, идут во власть. "Пусть сначала попку полижут тем, кто во власти, но через пять лет станут их замами…" Под конец разговора Андрей признается: "Я тоже поддерживаю тот митинг, который тут был две недели назад. Правильно люди вышли, поголосили — но не получилось, ну что ж".

Протестный митинг, оказывается, поддерживает и ветеран Афганистана Михаил: именно Ассоциация ветеранов Афганистана значится одним из организаторов сегодняшнего концерта.

"На митинге я не был, но я поддерживаю. Все, что сейчас происходит — это развал нашей родины, и того, кто руководит этим, я не поддерживаю", — сообщает Михаил и добавляет: "Я хочу, чтобы мы жили все дружно, как при Советском Союзе. Я рожден в СССР, у меня одна родина — Советский Союз".

На шее у него — шарф-триколор с эмблемой ветеранской организации.

Так отвечают далеко не все. Полный парень, снимающий поющих "Голубых беретов" (они исполняют свою знаменитую "Расплескалась синева"), оппозицию не понимает совсем. "Я в Украине жил в свое время, столько всего насмотрелся — хорошо, что здесь все спокойно, — говорит он. — Если есть желание, надо брать и менять свою жизнь, а не бастовать".

При этом на самом митинге ни слова не говорят не только о протестах, но даже о выборах в Мосгордуму. Повестка у митинга вовсе не московская. Ведущие разговаривают с известными спортсменами — хоккеистами Овечкиным и Фетисовым, фехтовальщицей Кариной Азнавурян, выводят на сцену военных в форме — героев России и СССР.

"Цвет настроения белый-синий-красный"


Митинг-концерт организован во много раз богаче, чем тот, на котором две недели назад пели Фейс и "Кровосток". Сцена огромная, со светом, некоторые вступления сопровождает пиротехника, а вдоль всей толпы расставлены экраны и динамики, чтобы происходящее видели и слышали все.

На экранах показывают ролики о людях, которыми пришедшим предлагают гордиться: о пожарном, спасшим людей из огня, добровольце, поехавшем ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области, о пианисте Иване Бессонове — он тут же выходит на сцену и играет для собравшихся.

Один из героев, которых чествовали на сцене — пилот самолета "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 15 августа посадил лайнер A321 на кукурузное поле после столкновения с птицами.

Судя по всему, ради митинга Юсупову пришлось прервать отпуск: несколько дней назад "Уральские авиалинии" объяснили Би-би-си, что экипаж самолета в отпуске, поэтому участвовать в митинге они не смогут.

"Все мы люди, сделаны из крови и плоти, все мы не знаем, что произойдет дальше. Единственное, что мы можем — делать что-то светлое и доброе. Только так мы все сможем стать героями", — сказал Юсупов со сцены.

И спортсмены, и другие выступающие в основном произносили неопределенные фразы про родину и патриотизм. "Флагу 350 лет, но героизм наших людей еще старше", — сказала олимпийская чемпионка Карина Азнавурян.

"Это один из важнейших для России праздников, потому что русичи всегда отличались верностью своей стране", — объявляет Василий Лановой. А Кристина Орбакайте просто вплетает в свою песню актуальные празднику слова. "Какое счастье любить тебя — и нашу Россию! Поздравляю с днем флага!" — поет она прямо на мотив своего хита и тут же уходит со сцены.

"Не забывайте, что мы — русские, и у нас такой замечательный, красивый флаг!" — говорит Филипп Киркоров и начинает петь свой хит "Цвет настроения синий".

"Цвет настроения белый-синий-красный — в честь флага!" — поправляет Киркорова ведущая.

Те люди, что стоят подальше от сцены, энтузиазма не проявляют, и на заигрывания певца с публикой — тот предлагает им подпевать — не реагируют совсем.

"Хотим пожрать"


Уже в 14:10 к выходу движется заметный ручеек.

"Мы хотим в магазин", — бросает парень с сумкой Adidas, когда я спрашиваю, почему они уходят с самого начала концерта.

"И постричься, и пожрать", — поддерживает товарищ, после чего оба быстро уходят.

После трех часов дня — к тому моменту митинг длится час — толпа начинает стремительно редеть. Появляется место, чтобы встать в круг и поиграть в футбол пустой пластиковой бутылкой, как и поступает компания молодых людей.

Григорию Лепсу еще предстоит выступить, но везде на проспекте, кроме пространства непосредственно перед сценой, становится свободно.

"Мы послушали Тимати и уже уходим", — отмахивается один из посетителей митинга в ответ на вопрос, ради кого он пришел на концерт.

Правда, рэпер Тимати на митинге еще не появлялся: его действительно объявляли организаторы, но приехал он значительно позже, уже после пяти часов вечера.

Статьи по теме:

Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины (8)

Президент Украины на торжественных мероприятиях ко Дню...

Выборы в Мосгордуму: сколько единороссов среди кандидатов? (3)

Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты...

Константин Эггерт. "Балтийский путь" для российской оппозиции (37)

События августа 1989-го в Латвии , Литве и Эстонии...

Совет историка Роджера Мурхауса: "Главный урок 1939 года – опасайтесь стран-изгоев!" Специально для DELFI: Почему немцы так легко отдали Сталину Балтию? (489)

80 лет назад, 23 августа 1939 года, все законы политики и...

Историк Чесловас Лауринавичюс: смысл Балтийского пути был ясен любому человеку доброй воли (36)

23 августа 2019 г. отмечается тридцатилетие Балтийского...

Владимирас Лаучюс. Двадцатилетие Путина. Чего ждать от России? (114)

В России возможны лишь две формы государственной...

Россия

"Ну так, добровольно-принудительно": в Москве отметили День флага (6)

Проспект Академика Сахарова занят митингами каждые...

Российские подлодки запустили баллистические ракеты "Булава" и "Синева" (2)

Минобороны РФ 24 августа выполнило пуски баллистических...

Стыковка "Союза" с роботом Федором к МКС не удалась, кораблю грозит затопление (19)

Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с человекоподобным...

Выборы в Мосгордуму: сколько единороссов среди кандидатов? (3)

Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты...

Путин поручил "проработать симметричный ответ" на то, что США испытали новую крылатую ракету (44)

Президент России Владимир Путин 23 августа заявил, что...

TOP новостей

Viešnagė Kaliningrade Viešnagė Kaliningrade Viešnagė Kaliningrade

Гражданин Литвы после посещения Калининграда: больше никогда туда не поеду (490)

"Больше никогда туда не поеду", – заявил Хубертас после...

Ясная и спокойная погода потешит теплом (1)

Высокое атмосферное давление обусловит летнюю погоду в...

Налоговая инспекция следит и за тем, сколько вы тратите в поездках (26)

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...

Длинных выходных в следующем году в Литве будет немного (2)

С 2020 года в Литве появится дополнительный выходной...

Банки в Литве отказываются от карт кодов: они останутся лишь в одном банке (2)

Большая часть коммерческих банков в Литве в скором...