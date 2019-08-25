Неделю назад на проспекте протестовали сторонники КПРФ, а в эту субботу Российский союз ветеранов Афганистана устроил митинг-концерт в честь 350-летия государственного флага (правда, 350 лет российскому триколору исполнилось в прошлом году). Оппозиция заявляла 24 августа на Сахарова свое мероприятие, но получила отказ.

Московская полиция оценила количество участников сначала в 94 тысячи, а потом в 100 тысяч человек. По впечатлениям корреспондента Би-би-си, вряд ли было больше 60 тысяч — примерно столько человек, по подсчетам Белого счетчика, было здесь же, на Сахарова, на митинге за честные выборы 10 августа: тогда полиция даже открывала тротуары для прохода людей, которые сегодня были закрыты.

"Кто выступать будет?"

"Кто выступит, тот и будет — я не смотрел афишу", — говорит добродушный, полный Александр в костюме цвета хаки. Он особо не скрывает, что работает в Регионжилстрое в Нижегородской области и с 40 коллегами приехал оттуда специально на праздник. "Сегодня ж день флага — конечно, всех попросили прийти на митинг", — улыбается он.

Такая история у многих. "На работе сказали прийти: нужно найти время и посвятить дню флага", — говорит женщина, пришедшая на митинг со взрослой дочерью: взявшись за руки, они танцуют под пение Светланы Сургановой.

"Нас заставили: ну так, добровольно-принудительно, — признается светловолосая девушка в круглых темных очках. — Мы из ГБУ".

"Вам это неприятно?"

"Нормально, — пожимает она плечами. — Мы в России живем".

Другая девушка — с модной стрижкой и в стильных очках с розовыми стеклами — смеется, когда я говорю, что она слишком круто выглядит, чтобы слушать "Голубых беретов".

"Просто нужно было прийти, постоять часок и уйти, и выглядеть круто уже в другом месте", — признается она.

Некоторые участники затруднялись даже ответить на вопрос, зачем они сюда пришли.

"Не знаю, — задумчиво тянет усатый дедушка в фуражке военно-морского флота. — На Москву посмотреть! Я ведь присягу принимал при красном флаге, так что у меня к флагу отношение… сложное".

Кто будет выступать, старичок тоже не знает: "Я ждал Собянина, но его, наверное, не будет".

"Вы его поддерживаете?"

"Я из Калуги, мне сложно сказать", — говорит он и добавляет, что приехал оттуда специально на митинг.

"Развал нашей родины"



Светловолосый юноша по имени Андрей размахивает маленьким триколором во время нашего разговора и сразу предупреждает:

— От меня вы не добьетесь, что меня заставили прийти или что-то такое.

— То есть вас не заставляли?

— Скажем так, немножко попросили.

Андрей говорит, что хорошо понимает тех, кто на этот же проспект выходит протестовать: "В России все хуже и хуже жить, шесть лет подряд падают доходы у граждан. Я сам из регионов, из Орла, знаю, как там живется — зарплата 25 тысяч максимум".

Юноша долго рассуждает о том, что сам он против революций и за эволюционный метод развития: пусть люди, которые хотят что-то улучшить, идут во власть. "Пусть сначала попку полижут тем, кто во власти, но через пять лет станут их замами…" Под конец разговора Андрей признается: "Я тоже поддерживаю тот митинг, который тут был две недели назад. Правильно люди вышли, поголосили — но не получилось, ну что ж".

Протестный митинг, оказывается, поддерживает и ветеран Афганистана Михаил: именно Ассоциация ветеранов Афганистана значится одним из организаторов сегодняшнего концерта.

"На митинге я не был, но я поддерживаю. Все, что сейчас происходит — это развал нашей родины, и того, кто руководит этим, я не поддерживаю", — сообщает Михаил и добавляет: "Я хочу, чтобы мы жили все дружно, как при Советском Союзе. Я рожден в СССР, у меня одна родина — Советский Союз".

На шее у него — шарф-триколор с эмблемой ветеранской организации.

Так отвечают далеко не все. Полный парень, снимающий поющих "Голубых беретов" (они исполняют свою знаменитую "Расплескалась синева"), оппозицию не понимает совсем. "Я в Украине жил в свое время, столько всего насмотрелся — хорошо, что здесь все спокойно, — говорит он. — Если есть желание, надо брать и менять свою жизнь, а не бастовать".

При этом на самом митинге ни слова не говорят не только о протестах, но даже о выборах в Мосгордуму. Повестка у митинга вовсе не московская. Ведущие разговаривают с известными спортсменами — хоккеистами Овечкиным и Фетисовым, фехтовальщицей Кариной Азнавурян, выводят на сцену военных в форме — героев России и СССР.

"Цвет настроения белый-синий-красный"



Митинг-концерт организован во много раз богаче, чем тот, на котором две недели назад пели Фейс и "Кровосток". Сцена огромная, со светом, некоторые вступления сопровождает пиротехника, а вдоль всей толпы расставлены экраны и динамики, чтобы происходящее видели и слышали все.

На экранах показывают ролики о людях, которыми пришедшим предлагают гордиться: о пожарном, спасшим людей из огня, добровольце, поехавшем ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области, о пианисте Иване Бессонове — он тут же выходит на сцену и играет для собравшихся.

Один из героев, которых чествовали на сцене — пилот самолета "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 15 августа посадил лайнер A321 на кукурузное поле после столкновения с птицами.

Судя по всему, ради митинга Юсупову пришлось прервать отпуск: несколько дней назад "Уральские авиалинии" объяснили Би-би-си, что экипаж самолета в отпуске, поэтому участвовать в митинге они не смогут.

"Все мы люди, сделаны из крови и плоти, все мы не знаем, что произойдет дальше. Единственное, что мы можем — делать что-то светлое и доброе. Только так мы все сможем стать героями", — сказал Юсупов со сцены.

И спортсмены, и другие выступающие в основном произносили неопределенные фразы про родину и патриотизм. "Флагу 350 лет, но героизм наших людей еще старше", — сказала олимпийская чемпионка Карина Азнавурян.

"Это один из важнейших для России праздников, потому что русичи всегда отличались верностью своей стране", — объявляет Василий Лановой. А Кристина Орбакайте просто вплетает в свою песню актуальные празднику слова. "Какое счастье любить тебя — и нашу Россию! Поздравляю с днем флага!" — поет она прямо на мотив своего хита и тут же уходит со сцены.

"Не забывайте, что мы — русские, и у нас такой замечательный, красивый флаг!" — говорит Филипп Киркоров и начинает петь свой хит "Цвет настроения синий".

"Цвет настроения белый-синий-красный — в честь флага!" — поправляет Киркорова ведущая.

Те люди, что стоят подальше от сцены, энтузиазма не проявляют, и на заигрывания певца с публикой — тот предлагает им подпевать — не реагируют совсем.

"Хотим пожрать"



Уже в 14:10 к выходу движется заметный ручеек.

"Мы хотим в магазин", — бросает парень с сумкой Adidas, когда я спрашиваю, почему они уходят с самого начала концерта.

"И постричься, и пожрать", — поддерживает товарищ, после чего оба быстро уходят.

После трех часов дня — к тому моменту митинг длится час — толпа начинает стремительно редеть. Появляется место, чтобы встать в круг и поиграть в футбол пустой пластиковой бутылкой, как и поступает компания молодых людей.

Григорию Лепсу еще предстоит выступить, но везде на проспекте, кроме пространства непосредственно перед сценой, становится свободно.

"Мы послушали Тимати и уже уходим", — отмахивается один из посетителей митинга в ответ на вопрос, ради кого он пришел на концерт.

Правда, рэпер Тимати на митинге еще не появлялся: его действительно объявляли организаторы, но приехал он значительно позже, уже после пяти часов вечера.