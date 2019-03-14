Кандидатуру Захарова на рассмотрение в верхнюю палату парламента, которая окончательно утверждает претендентов на должность замгенпрокурора, внес российский президент Владимир Путин.
В октябре 2018 года заместитель генпрокурора Саак Карапетян погиб при крушении вертолета. Месяцем позже еще два зама Чайки, Иван Семчишин и Александр Гуцан, ушли в отставку. С того времени в ведомстве вакантны еще две должности заместителей.
В январе генпрокурор Чайка обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой приравнять зарплату прокуроров к судейской – то есть повысить ее приблизительно вдвое.
1 декабря 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал фильм-расследование о бизнесе окружения Чайки, в том числе его сыновей. Чайка заявил, что расследование носит заказной характер. Заказчиком, по словам генпрокурора, является Уильям Браудер и стоящие за ним иностранные спецслужбы.
В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло в "список Магнитского" Артема Чайку – одного из сыновей генерального прокурора. В ведомстве считают, что Артем Чайка использовал служебное положение своего отца для получения государственных контрактов и оказания давления на конкурентов. Свое включение в санкционный "список Магнитского" сын генпрокурора России назвал попыткой оказать давление на прокуратуру. По его словам, попытка властей США "обречена на провал".
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