Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении дипломата Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом России в Британии. Келин сменит на этой должности Александра Яковенко.
Andrejus Kelinas
© Reuters / Scanpix

62-летний Келин начал дипломатическую карьеру в конце 1970-х годов после окончания МГИМО, работал в посольствах СССР и России в Нидерландах и Бельгии.

В 2011-2015 годах Келин занимал должность постпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, а в сентябре 2015 года стал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

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До Келина пост посла России в Соединенном Королевстве в течение восьми лет занимал Александр Яковенко, который в августе этого года был назначен ректором Дипломатической академии.

В мае этого года Британия также сменила своего посла в Москве: вместо Лори Бристоу эту должность заняла Дебора Броннерт.

"Есть инерция"

О возможном назначении Келина на должность главы дипмиссии в Лондоне СМИ сообщали еще весной. Как отмечал в апреле источник газеты "Коммерсант", после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери отношения двух стран значительно ухудшились, и эта позиция "воспринимается как весьма токсичная".

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал Келина опытным дипломатом, но отметил, что ему вряд ли удастся исправить негативный тренд в отношениях России и Британии.

"Он очень квалифицированный и профессиональный дипломат, имеющий большой опыт в посольствах и центральном аппарате МИДа. Причем опыт работы в ОБСЕ особенно ценен - это сложное направление дипломатии. Тем более, что он работал там в сложный период - когда только начался украинский кризис", - сказал Кортунов в беседе с Би-би-си.

"Это хороший выбор, но есть понимание, что кардинально [российско-британские] отношения это изменить не сможет, есть инерция. То, что можно сделать в нынешних условиях и с нынешними ограничителями, думаю, сделано будет", - считает эксперт.

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